Gener’action : un concert gratuit pour terminer l’année

Le programme d’événements Gener’action de l’année 2024 organisé par la présidence va se terminer avec un concert gratuit à Toata. Ce sera samedi 14 décembre, après un après-midi dédié aux sports, aux associations et à la prévention.

Gener’action Maohi est la première édition d’un concert gratuit pour les jeunes qui vient clore, pour 2024, ce programme d’événements organisés par la présidence. Il s’agissait de rassembler la jeunesse autour du sport. En 2023, le MMA et les jeux traditionnels avaient réunis un millier de jeunes sur les deux jours.

Ces journées dédiées à la jeunesse sont aussi l’occasion de faire de la prévention, de les mobiliser autour de valeurs citoyennes et de développer leur confiance dans les institutions publiques. Les associations sont généralement présentes. Ce samedi 14 décembre, plusieurs stands d’animation et de sensibilisation seront montés sur l’esplanade basse de Toata, réorganisée en « archipels » : l’archipel de l’engagement, sport, famille, culture et enfin le dernier qui aura lieu seulement le soir, celui de la musique.

Les fédérations de sport, la DSFE et plusieurs structures et associations seront présentes. Le RSMA, le CFPA et le Sefi pour la formation professionnelle ; l’UPJ, la Croix Rouge, Te Ora Naho pour le recrutement de bénévoles ; SOS Suicide pour la détection et formation de sentinelles ; Fetia Ora pour la promotion de la santé et le SIGFA pour la sensibilisation à la cause animale.

L’idée est d’inviter les familles et leurs jeunes à trouver un cap à suivre pour l’année 2025 que ce soit dans le sport, dans la culture ou le monde associatif, et les encourager « à s’engager pour une cause ». Et la journée se terminera donc par un concert gratuit à Toata. A l’affiche : Menava Hou, Tensia, Apatea, Paka Issoré, Nohorai, Teiho, Raumata, Vaipoe, Man’s et des DJ locaux pour terminer la soirée : Rai Tahiti, Nasty, Tow, Wokeez et Azog. C’est gratuit mais il faut avoir son billet qu’il est possible d’aller chercher à la Maison de la culture ou à la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse, les deux organisateurs de l’événement pour la présidence.