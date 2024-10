Grève à la Direction des transports terrestres : « On est resté sur un dialogue de sourds »

Après deux jours de discussions infructueuses avec la ministre Vannina Crolas, le préavis de grève déposé le 4 octobre dernier à la direction des transports terrestres est effectif. Ce vendredi, selon la CSTP-FO, une trentaine d’agents ont cessé de travailler pour une durée indéterminée. Une situation qui devrait, selon les grévistes, entraîner des perturbations dans les examens théoriques et pratiques de conduite, ainsi que dans la délivrance des cartes grises, permis et immatriculations.

L’histoire se répète. Six ans après la dernière grève, qui avait paralysé le service des transports terrestres pendant une semaine, une trentaine d’agents ont rejoint le piquet de grève installé à l’entrée du bâtiment de Fautaua. Dans ce dossier, la CSTP-FO met en avant trois revendications principales. Les deux premières concernent les indemnités pour sujétions spéciales (ISS), un mécanisme de prime dont la revalorisation faisait déjà partie des revendications en 2018, mais qui, selon les grévistes, n’a depuis connu aucune avancée. À l’époque, les syndicats dénonçaient surtout la gestion de l’ancienne directrice Florida Lai, qui a depuis démissionné. « On pensait que le point des ISS allait être traité, mais non, on nous a fait miroiter ça… On a juste mis la directrice dehors, mais les autres points sont restés en suspens », explique Raparii Urarii, déléguée du personnel.

Aujourd’hui, les grévistes demandent donc la présentation du dossier ISS aux agents concernés pour validation, avant son adoption en conseil des ministres, ainsi qu’une revalorisation du point d’indice des fonctionnaires, qui impacte directement leurs salaires.

Ces revendications ont fait l’objet, mardi et mercredi, de négociations infructueuses avec la ministre de la Fonction publique Vaninna Crolas. « Il y a un blocage dû à une incompréhension de sa part. Je ne sais pas si on peut parler d’incompétence, mais c’est tout comme. On est resté sur un dialogue de sourds, même si on a eu un accord de principe à deux reprises de sa part, déplore Raparii Urarii. Au final, on n’a que des ‘je vais réfléchir’, parce qu’elle ne prend aucune décision. C’est dommage. » À la CSTP-FO, on précise que la ministre, malgré l’avancée dans la rédaction d’un protocole d’accord avait fini par refuser de s’engager sur toutes mesures ayant un impact budgétaire pour le Pays « sans aval du conseil des ministres ».

Ce vendredi, aucune autre négociation n’est prévue. Les grévistes attendent une éventuelle sollicitation. En attendant un dénouement, des perturbations sont à prévoir, notamment pour les examens du permis de conduire et la délivrance de documents administratifs, tels que les cartes grises et les permis de circulation.