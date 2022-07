Grève des aéroports : 35 000 bagages portés disparus

Depuis la grève dans les aéroports parisiens début juillet, des dizaines de milliers de bagages sont restés en souffrance, au grand dam des vacanciers concernés. Air France affirme que tous les biens ont été réacheminés, sauf que la compagnie aérienne entend par là que les bagages ont quitté l’aéroport de Roissy.

Une partie des Français est désormais en vacances, mais certains attendent toujours leurs bagages. C’est l’une des conséquences de la grève du personnel des aéroports parisiens, qui a touché notamment Roissy le 1er juillet dernier. Depuis, 35 000 bagages sont restés en souffrance. Ils ont tous été réacheminés, jure le ministre des Transports Clément Beaune. Sauf que cela ne veut pas forcément dire que les passagers ont récupéré leurs biens, puisque par « bagages réacheminés« , Air France entend « bagages ayant quitté Roissy« .

Des vacances gâchées

Kenza a ainsi décollé le 1er juillet pour Punta Cana. Elle est revenue huit jours plus tard en France. Depuis, toujours aucune nouvelle de sa valise réacheminée. « Honnêtement, je trouve ça vraiment inadmissible« , s’insurge l’étudiante. « Ils ont gâché des vacances qu’on attendait depuis plus d’un an. Personnellement, j’avais mis littéralement toute ma garde robe dans ma valise« , explique-t-elle.

« Ça fait plus d’une semaine que mon compte en banque d’alternante/étudiante a un trou énorme. Je ne peux pas me racheter des vêtements dans l’immédiat, donc je suis obligé d’attendre et ça fait que j’ai littéralement l’impression d’être nue. »

« Je ne sais toujours pas si je vais être remboursé »

Yannis était, lui aussi, à bord de ce vol, et se bat depuis qu’il est rentré en France pour récupérer ses 20 kilos de bagages réacheminés. « Hier encore dans la journée, j’ai appelé pour savoir comment ça allait se passer. Personne n’était capable de me répondre« , déplore-t-il. « Service bagage, service commercial, service réclamation/remboursement : j’ai appelé les trois« , détaille Yannis. « Ça fait maintenant 18 jours et je ne sais toujours pas si je vais être remboursé, à quelle hauteur, comment ça va se passer pour ma valise, pour tout ce qu’il y a dedans. »

Contactée, la compagnie Air France a indiqué ce mardi « regretter cette situation« .

