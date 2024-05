Grève des contrôleurs aériens : des retards plus que des annulations sur les vols interîles

À la veille d’un long weekend, les aiguilleurs du ciel entament ce jeudi une grève de quatre jours, à l’appel de l’Usac-CGT, pour dénoncer le « déclassement » de la Polynésie dans certains textes nationaux. Des obligations d’astreinte ont été mises en place, elles devraient permettre de préserver le trafic international et les evasans de toutes perturbations. Côté domestique, le Service d’État de l’Aviation civile entrevoit de potentiels retards, mais assure que « les vols devraient être maintenus ». Aux compagnies de communiquer sur les détails auprès de leur passagers.

Le préavis, déposé vendredi n’a pas fait grand bruit. Mais TNTV rappelle qu’il doit bien prendre en effet ce jeudi matin et pour 4 jours. Il est signé de l’Usac – CGT, qui espère mobiliser une bonne partie des agents de la tour de Faa’a. Objectif : dénoncer le « déclassement » de la Polynésie dans des accords nationaux du contrôle aérien. Comme souvent lors de ces mouvements, l’international et les evasans devraient être épargnés, en revanche les départs en weekend et en vacance vont être perturbés au domestique. Contactée, la direction d’État de l’Aviation civile rappelle que des obligations d’astreintes ont été mises en place. Elles doivent permettre de « maintenir les programmes de vols », mais pas nécessairement aux horaires annoncés. Les compagnies devraient contacter elles-mêmes les passagers touchés par des retards ou des reprogrammations.