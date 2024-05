Après Nescafé Star, Lia Faatuarai est prête pour Miss Tahiti

Originaire de Mahina, la candidate n°8 à Miss Tahiti est une artiste accomplie : Elle chante, écrit, compose, joue de la musique, danse… et peint aussi. Après avoir remporté en 2017 le concours Nescafé Star, elle voit cette expérience sous les feux des projecteurs comme une étape qui lui permettra de pousser de nouvelles portes. À 24 ans, elle a plusieurs projets en tête qu’elle espère concrétiser par le biais de cette aventure.

Lia Faatuarai a 24 ans et est titulaire d’une licence en information et communication. Son nom, ou sa voix, vous dit certainement quelque chose puisqu’elle a déjà un beau parcours d’artiste à son actif. Originaire de Mahina, la jeune femme, très proche de son père, a grandi bercé par la musique. « Mon papa joue du ukulele depuis que je suis toute petite, ma maman chante beaucoup et mon grand père siffle également, raconte la candidate n°8. J’ai grandi dans une maison où il y avait tout le temps de la musique et au final, je ne me rendais pas compte que je chantais tout le temps. » En 2017, alors qu’elle est âgée de 17 ans, son père décide de l’inscrire au concours Nescafé Star qu’elle remportera. « J’étais quelqu’un de très timide avant le concours de chant, confie encore Lia. Et je ne remercierai jamais assez mon papa de m’avoir inscrit, car c’est grâce à lui que je suis la femme accomplie qui se présente aujourd’hui. »

Depuis, la candidate numéro 8 a grandi, a rajouté plusieurs cordes à son arc d’artiste. En plus de la chanson, elle fait de la musique, est auteur-compositeur, danse et peint également. « Ça me fait vraiment plaisir de partager mes émotions au travers de l’art, se réjouit Lia. J’écris mes propres chansons et j’espère avoir le courage, un jour, de les sortir. » La jeune femme qui croit beaucoup au destin explique aussi que « dans la vie il y a des étapes à passer petit à petit » et que Miss Tahiti est l’une d’entre elles, au même titre que Nescafé Star. Si elle rêve bien entendu de décrocher la couronne, elle voit cette élection comme une occasion de « sortir de sa routine de vie » pour pousser des portes qu’elle n’aurait jamais osé ouvrir. « Quand tu fais Miss Tahiti, tu rencontres tellement de gens, tu fais tellement de choses… On a tellement de valeurs à prôner que je pense que ça va m’aider à les divulguer. Et pour moi, en tant que personne, à me lancer dans ce que je veux faire », conclu Lia qui envisage de se lancer dans la fabrication de sacs personnalisés faits au fenua.

