Groupe OPT : 17% de grévistes à la mi-journée

Selon la direction de l’OPT, 202 personnes sont en grève au sein du groupe qui compte 1 186 collaborateurs. Une seule boutique Vini et 8 agences postales sont fermées.

La grève qui a débuté hier soir à minuit dans trois filiales du groupe OPT est suivie à 17%, indique ce midi la direction. Sur un « effectif théorique » de 1 186 personnes, 202 ont débrayé. Un score inférieur à la représentativité de A Ti’a I Mua qui défend environ 30% des salariés du groupe.

Plus en détail, la mobilisation est de 14% chez Onati, 20% chez Fare Rata et 25,6% chez Vini Distribution.

Une seule boutique Vini est fermée, celle de Ainapare. Huit bureaux de poste sont fermés : Mataiea, Papeari, Tautira, Vairao à Tahiti ; Fare (Huahine), Avera et Maupiti aux Îles Sous-le-Vent ; et Rautini (Arutua).

Un premier projet de protocole rédigé par la direction avait été rejeté par les syndicalistes hier après-midi. Plus tard en soirée, la direction a envoyé un nouveau projet, et se dit dans l’attente de la réponse. Concernant le premier point bloquant, l’augmentation rétroactive sur deux ans de 100 000 Fcfp/mois de certains directeurs, la direction affirme qu’il s’agit de cadres supérieurs qui ont été nommés à des postes de direction et qui ont de ce fait grimpé dans la grille salariale. Les reclassements et les augmentations demandées pour certains agents ne sont pas à l’ordre du jour, dit-on au siège, alors que Fare Rata ne doit sa survie qu’à une subvention de fonctionnement du Pays et que le gouvernement est donc attentif aux dépenses de cette entité déficitaire.