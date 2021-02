Un projet de village communautaire pour les sans-abri à Afaahiti

Le président Édouard Fritch, accompagné du vice-président Tearii Alpha, du ministre des Grands Travaux, René Temeharo, et de la ministre de la Famille, Isabelle Sachet, a effectué mardi la visite d’une emprise appartenant au Pays, située à Afaahiti, pour la construction d’un village communautaire dédié aux personnes sans abri.

Le Pays souhaite proposer aux SDF « une prise en charge pluridisciplinaire, globale et hiérarchisée. Ce village communautaire aura pour missions principales de restaurer une autonomie, d’intégrer des codes sociaux, de retrouver et de valoriser la confiance en soi. Pour ce faire, toutes les interventions reposeront donc sur des valeurs de solidarité, d’entraide et de partage, et seront essentiellement à visée d’insertion sociale et professionnelle. » Logements individuels et jardins partagés sont prévus.

Cette opération est évoquée depuis 2018 par le gouvernement. En juillet 2018, Isabelle Sachet avait ainsi décrit le projet devant l’assemblée : « J’y vois là l’espoir que des SDF puissent choisir de vivre dans un environnement paisible, propre à la connexion avec le Ciel, la terre, la nature et la mer. Et s’il y avait possibilité de construction d’hébergements, ils pourraient en être les premiers employés bâtisseurs. » Ce centre est désormais inscrit dans le Plan de relance économique du Pays dans une logique d’insertion sociale et professionnelle. C’est dans cette perspective que le ministère de la Famille entend prioriser la reprise d’activités et proposera cette année un cadre règlementaire en faveur d’une nouvelle inscription de ces publics dans la société beaucoup plus dynamique, notamment par le biais de projets relevant de l’intérêt général. Une expérimentation est en cours sur le site de Fare Ute depuis octobre dernier, laquelle s’avère prometteuse.

