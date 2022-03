Le premier « hackathon solidaire Big Bloom Tahiti » aura lieu les 30 et 31 mars au bénéfice de l’Adie Polynésie. Durant deux jours, les cerveaux bien faits du territoire se pencheront sur une problématique dont leur fera part l’Adie, et ils devront y apporter une réponse.

Contrairement à ce que l’on pourrait s’imaginer, un hackathon n’est pas un concours de haka, mais un séminaire d’intelligence collective où les participants travaillent en équipes sur le défi d’une association, à savoir résoudre certains problèmes auxquels elle peut être confrontée, ou l’aider à mettre en place un projet. Cette année c’est l’Adie, (L’association pour le droit à l’initiative économique) qui fera l’objet de ce brainstorming. « On a choisi pour cette première édition de mettre en avant l’auto-entreprise et d’aider les gens à développer leurs petites activités. » explique Karine Leflanchec, organisatrice et membre de l’association Big Bloom.

Les participants découvriront le challenge le jour J et auront 24 heures pour y répondre. Les différentes solutions qui émergeront seront présentés à un jury composé d’entrepreneurs du territoire.

Une fois le projet sélectionné, celui-ci « extrêmement concret, clefs en main » assure Karine Leflanchec , sera mis en place par l’Adie , « dans les mois qui viendront. » À noter que l’ouverture et la grande finale de présentation des projets au bénéfice de l’Adie Polynésie le jeudi 31 mars de 10h15 à 12h sera relayée en live sur internet. Pour y assister, il suffit d’envoyer une demande à l’adresse [email protected] et [email protected] et le lien de connexion correspondant vous sera communiqué.