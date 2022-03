Tiare Music Awards : qui sera l’artiste masculin de l’année ?

Plus de 30 artistes sont en lice dans six catégories pour la première édition des Tiare Music Awards qui aura lieu le 19 mars. Zoom sur la catégorie artiste masculin de l’année où Aremistic, Eto, Nohorai Temaiana, Sheyn et Silvio Cicero sont les cinq nominés.

Aremiti Chansin dit « Aremistic » est plutôt reggae. « I got to be a better man, a better I, a better soul in the worst situation… » Ces paroles vous diront sûrement quelque chose. Le titre Better Man de Aremistic est sorti en septembre 2020. L’artiste aime faire passer des messages à l’image de son dernier single : Protect The Fenua, sorti en 2021. « Le fenua est notre terre, notre terroir de la culture tahitienne. Cette chanson est à propos du pouvoir qu’ont les hommes dans leurs mains de protéger ou de détruire la planète. » Sur son compte Instagram, il invite ses fans à voter pour lui : « C’est un grand honneur de faire partie des artistes sélectionnés cette année dans les catégories artiste masculin de l’année et clip de l’année. Mauruuru Tiare Fm pour la nomination aux Tiare Music Awards ! Bonne chance à tous les artistes du fenua et vive la musique. »

Pour voter et réserver votre soirée, cliquez ici.