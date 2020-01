« Halte à la prise de risques sur les routes », saison 16

16e année pour cette opération de sensibilisation aux dangers de la route qui s’adresse aux jeunes de 17 à 25 ans. Six sessions sont prévues, et les inscriptions s’ouvrent dès le lundi 6 janvier. La carotte : la possibilité de gagner des formations au permis de conduire.

Les dates des sessions cette année sont le 1er février 2020, le 29 février 2020 à Moorea, le 21 mars 2020, le 25 avril 2020, le 30 mai 2020 et le 20 juin 2020.

L’opération « Halte à la prise de risque » est destinée aux jeunes de 17 à 25 ans non titulaires du permis de conduire. L’inscription (une inscription par an et par personne) se fera dès lundi 6 janvier sur » billet web » halte à la prise de risque: https://www.billetweb.fr

Au cours de ces sessions qui durent une journée, des professionnels viennent bénévolement à la rencontre des jeunes participants : médecins et chirurgiens, assureurs, auto-écoles, anciennes victimes de la route, ou encore membres de la Direction des transports terrestres.

Comme chaque année, grâce au soutien de nombreux acteurs privés aux côtés des autorités, les participants auront la possibilité de gagner des formations au permis de conduire et de nombreux lots. Cette année , la session du 30 mai est entièrement consacrée aux deux-roues, avec des permis motos à gagner ainsi qu’un scooter 50cc, des BSR, des casques et des gilets de protection.