Handball : les Bleues en finale du Mondial

L’équipe de France de handball s’est imposée face au Danemark, au terme d’une demi-finale haletante. Les Bleues affronteront l’Espagne ou la Norvège dimanche.

Qualifiées ! Du public aux entraineurs, on ne croyait plus à cette victoire, tant les Bleues ont été dominées par le rouleau compresseur danois. Trois points de retard, minimum, pendant l’essentiel de la partie. Pas d’ouverture, pas de solution, les rouges, qui avaient perdu leur première gardienne dès les premières minutes après une balle en plein visage, paraissaient plus sûre, plus organisée. Mais les Françaises ont su tenir moralement, et surtout se remobiliser : à la 57e minute, et après un quart d’heure de remontada inespérée, elles reprennent l’avantage. Le sifflet final retentit moins de trois minutes plus tard : 23-22. « Mais qu’il était dur, ce match-là ! » lâche Estelle Nze Minko au micro de Bein Sports :