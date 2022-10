Hawaiki Nui 2022, étape 2 : Shell s’impose sur le fil

Cinq secondes seulement ont séparé l’équipe jaune de son premier poursuivant, Hinaraurea, lors de cette étape lagonaire entre Raiatea et Taha’a. Grand chelem ou pas ? Le marathon jusqu’à Bora Bora, ce vendredi, en décidera.

Après le vent, les vagues et la pluie de la première journée, les concurrents de la Hawaiki Nui ont dû faire leur preuve dans les eaux plus calmes, mais aussi plus compétitives du grand lagon de Raiatea et Taha’a, ce jeudi. 26 kilomètres seulement pour cette deuxième étape tout en sprint, où Shell Va’a partait avec une confortable avance de trois minutes. Ce qui n’a pas empêché les jaunes d’être à l’offensive, dès les premières minutes de course. Les gagnants 2018 et 2019 ont même espéré, un temps, laisser derrière la concurrence mais c’était sans compter sur la persévérance de ses poursuivants, et notamment Hinaraurea, qui a même pris la tête de la course quelques dizaines de minutes avant l’arrivée. Pour les spectateurs, et probablement les rameurs, le coude-à-coude a duré une éternité, mais Shell a su faire la différence au contournement de la dernière bouée. 1h59m16s. Les jaunes n’ont au final que 5 petites secondes d’avance sur Hinaraurea et un peu plus d’une minute sur l’équipage de Mataeia, auteur d’une magnifique course. Au classement général provisoire, les jaunes ont 4 minutes d’avance sur Hinaraurea et 7 minutes sur Air Tahiti, qui conserve malgré tout sa troisième place. Une belle option sur la victoire finale, mais l’épreuve marathon de ce vendredi, 58,2 kilomètres dont une partie en pleine mer, a de quoi entretenir le suspens jusqu’à Matira. Vous pourrez bien sûr suivre ce finish avec Alex de Va’a News en direct des Raromatai sur Radio1 et Tiare FM après vos journaux de 6h30, 7h30, 12h00 et tout au long de la matinée.

À noter que, côté vétéran, Hava’i est leader chez les plus de 40 ans, et Toa tai va’a part avec le « maillot jaune » chez les plus de 50 ans pour la dernière étape.