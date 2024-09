Hawaiki Nui Solo : deuxième étape, deuxième victoire pour Kyle Taraufau

Deuxième succès en deux étapes pour le rameur du Team Air Tahiti. À la veille de l’arrivée, jugée samedi entre Hitia’a et Aorai Tini Hau, il compte 1 minute et 25 secondes d’avance sur son plus proche poursuivant, Hitiroa Masingue.

Nouvelle victoire pour l’homme fort de la saison, Kyle Taraufau. Après avoir remporté la première étape de la Hawaiki Nui Solo jeudi, il s’impose ce vendredi entre Hitia’a et la pointe Vénus. Troisième la veille, Hitiroa Masingue gagne une place, en arrivant trois secondes derrière le vainqueur du jour. À la veille de l’ultime étape, le podium provisoire est complété par Hotuiterai Poroi, arrivé quatrième ce jeudi derrière Tapuarii Tamaititahio. Si Kyle Taraufau jouit d’une avance de près d’une minute trente sur son dauphin, la course au podium est plus serrée : seulement 19 secondes séparent le deuxième du troisième, tandis que le quatrième pointe à 38 secondes de la boîte.

Les kayakistes sur le plan d’eau

Chez les vétérans 40, Manueta Owen décroche lui aussi une deuxième victoire en deux jours, après avoir coupé la ligne d’arrivée avec 50 secondes d’avance sur Charles Taie. Deuxième la veille, Georges Cronstedt prend cette fois la troisième place. Chez les vétérans 50, Rauhiri Varuahi prend une belle option sur la victoire finale : lauréat ce vendredi, il compte 3 minutes d’avance sur son plus proche poursuivant, Roland Teahui. L’épilogue est attendu pour ce samedi, entre Hitia’a et le parc Aorai Tini Hau.

Ce vendredi était aussi l’occasion de suivre les courses « fun ». Succès de Heitapu Tihoni en seniors, de Jimmy Tuarau en vétérans 40 et de Kalani Atger en vétéran 50. Marguerite Temaiana l’emporte chez les dames. Enfin, Nateahi Sommer et Hector Henot sont les plus rapides en kayak, discipline spécialement intégrée au programme du jour.