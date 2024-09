Le ministère des Outre-mer devrait redevenir un ministère « de plein exercice » mais « rattaché au Premier ministre ». Le sénateur LR François-Noël Buffet est confirmé à ce poste, selon les informations de notre partenaire Outremers360°.

Après avoir été un ministère délégué rattaché au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer de 2022 à 2024, la « rue Oudinot » reprendrait donc la forme d’un ministère de plein exercice, comme ce fut le cas de 2012 à 2022. Petite subtilité toutefois, les Outre-mer devraient être rattachés au Premier ministre.

En somme, le ministère des Outre-mer, qui devrait être attribué à François-Noël Buffet – validé la nuit dernière par Emmanuel Macron -, bénéficiera « de la plénitude des attributions constitutionnelles des ministres » et ne sera « placé sous l’autorité d’aucun autre ministre ». Toutefois, à travers ce rattachement, le futur ministre aura l’attention particulière et directe du chef du gouvernement, Michel Barnier, nous a expliqué un ancien conseiller de Matignon.

Une attention particulière bienvenue tant la situation dans certains territoires est explosive, entre la colère contre la vie chère aux Antilles, la crise majeure en Nouvelle-Calédonie ou encore, les problématiques migratoires et sécuritaires qui persistent à Mayotte. Le tout dans un contexte de probable baisse du budget de la mission Outre-mer. Ces dernières semaines, élus et acteurs du monde socio-économique des Outre-mer réclamaient le retour d’un ministère de plein exercice. Le rattachement au Premier ministre devrait, là aussi, rassurer.

Âgé de 61 ans, président depuis 2020 de la très prestigieuse commission des lois du Sénat, où il représente le département du Rhône depuis 2004, François-Noël Buffet qui est entré en politique au début des années 1990, au RPR, et a été maire d’Oullins dans la banlieue lyonnaise, de 1997 à 2017, année où l’interdiction de cumul des mandats lui fait préférer le Sénat. Ses nombreux travaux sur Outre-mer et l’immigration lui valent d’être nommé par Nicolas Sarkozy en 2014 secrétaire national de l’UMP, en charge des questions d’immigration. En 2016, il soutenait François Fillon dans la primaire de la droite. Il est l’auteur de rapports plus récents sur Mayotte – où il préconise la limitatioln du droit du sol pour l’accès à la nationalité française – et sur la Nouvelle-Calédonie. Il a mené en avril dernier une mission sénatoriale d’information de plus de 10 jours sur la situation institutionnelle et les questions régaliennes en Polynésie française. Avec ses collègues sénateurs Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch, il avait notamment été aux Marquises, à Maupiti, à Moorea. « C’est quelqu’un je pense avec qui on pourra bien travailler », disait hier Teva Rohfritsch.

Avec Outremers 360°