Hawaiki Nui Solo : l’inarrêtable Kyle Taraufau remporte la première étape

Déjà vainqueur de la Taho’e, de la Super Taho’e et du Super Aito, Kyle Taraufau poursuit son année exceptionnelle : le rameur d’Air Tahiti vient de s’adjuger la première étape de la Hawaiki Nui Solo ce jeudi. Il a bouclé les 22 kilomètres séparant Tautira de Hitia’a en 1h49’26, devant Hoituiterai Poroi et Hitiroa Masingue.

L’an passé, Kyle Taraufau avait dû attendre la troisième et dernière étape de la Hawaiki Nui Solo pour décrocher une victoire. Cette année, il s’est imposé d’entrée, en bouclant la première étape en 1h49’26, ce jeudi matin entre Tautira et Hitia’a. C’est un nouveau succès de prestige pour celui qui a déjà remporté la plupart des grandes courses d’endurance du calendrier, la Taho’e, la Super Taho’e et le Super Aito. Un palmarès auquel il faut ajouter une deuxième place sur le Te Aito.

Doublé pour Air Tahiti

Le rameur d’Air Tahiti devance son coéquipier Hotuiterai Poroi, arrivé à quelques coups de pagaie de la gagne (1h49’55). Hitiroa Masingue (Team OPT) boucle le podium en 1h50’49, soit trois secondes de moins que Steeve Teihotaata (Pirae). Vainqueur du classement général l’an passé, Kévin Céran-Jerusalemy prend la 9e place.

Chez les vétérans 40, Manutea Owen (Matairea Hoe) monte sur la plus haute marche d’un podium royal, complété par Charles Taie (Pirae) et Georges Cronsteadt (Mataiea). Enfin, succès de Joseph Hikutini chez les vétérans 50.

Vendredi, le départ de la 2e étape sera donné de Hitia’a, pour une arrivée à la pointe Vénus. Le vainqueur sera connu samedi, à l’issue de la troisième étape qui partira à nouveau de Hitia’a mais pour laquelle la ligne d’arrivée sera à Aorai Tini Hau.