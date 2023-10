Hawaiki Vui Va’a 2023, les cadors de la rame sont bien présents

La 30e édition de la Hawaiki Nui Va’a sera lancée ce mercredi avec 240 équipages engagés. Shell va’a en grand favori tentera de remporter sa quatrième victoire consécutive.

J-2 avant le lancement de la première étape de la Hawaiki Nui Va’a. Comme chaque fois la mythique épreuve de V6 marathon se déroulera aux Raromatai du 1er au 3 novembre. Au total, toutes catégories confondues, 240 équipages sont engagés pour cette 30e édition. Parmi les inscrits, on retrouvera bien entendu les équipages des grandes écuries qui se préparent depuis plusieurs mois déjà. Pas de double formation chez les clubs élites qui cette année encore ont privilégié la qualité des formations à la quantité d’inscrits. « Hawaiki nui est de plus en plus difficile, elle met à l’épreuve les organismes tellement que même les meilleurs ont dû se résigner à n’engager qu’une seule équipe », précise Alex de Va’a News. On retrouvera ainsi Shell va’a va qui va tenter de défendre son titre une quatrième année consécutive.

Grand favoris, les Shelliens vont devoir toutefois rester sur leurs gardes puisque plusieurs autres grandes équipes ambitionnent de les détrôner. On parle là par exemple, des rameurs d’Air Tahiti qui malgré des épisodes de malchance depuis 2 ans sur la deuxième étape, continue de faire des podiums. « Ça fait deux ans qu’ils subissent des avaries lors de cette étape, précise le spécialiste du va’a. Ça les pénalise lourdement… au final ça compromet complètement leur chance de victoire ». Au départ, on retrouvera aussi EDT, Mataiea va’a ou encore la Team OPT, « grand inconnu de l’année » puisqu’ils ne sont alignés sur aucune course V6 cette saison. Il faudra aussi, selon Alex, se méfier de Paddling Connection et de l’équipage de Huahine mené par Kevin Céran-Jérusalemy.

En plus des équipes locales, une dizaine de formations étrangères seront elles aussi bien présentes. Dans le lot, beaucoup de Hawaiiens, mais aussi des Français, ou encore des Neo-Zélandais. Ils ont rendez-vous dès mercredi pour disputer la première étape entre Huahine et Raiatea. À noter que cette année, Radio 1, Tiare FM et Va’a News vous proposent Le Mag de la Hawaiki nui, tous les jours dans nos journaux de 6 heures, 7 heures et midi.