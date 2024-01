Heiva 2024 : 26 groupes vont faire vibrer Toa’ta

La liste des 12 troupes inscrites aux concours de danse et des 14 chorales qui participeront aux concours de chants a été dévoilée. Elles présenteront, comme chaque année, leur show sur la place To’ata à l’occasion du Heiva i Tahiti qui aura lieu cette année du 4 au 20 juillet.

A heiva te heiva. À 6 mois du lancement de la 143e édition du Heiva i Tahiti, les organisateurs ont dévoilé, ce vendredi la liste des 26 groupes qui participeront à la prochaine édition de ce grand rendez-vous culturel. Au total, 26 formations sont inscrites et fouleront la scène de To’ata. En danse, on note cette année que le concours en hura tau compte davantage de groupe qu’en hura ava tau. Chez les professionnels, on retrouve donc sur cette édition, sept groupes : Hanatika, Hitireva , Ia ora o te hura, Tahina no Uturoa, Tamarii Mataiea, Tere ‘ori, mais aussi Heikura nui inscrite également l’an dernier. En amateur, cinq formations tenteront d’inscrire leur nom au palmarès : Ta’ai, O nounouhia no Papara, Heitoa, O na teva e va’a et Te mana o Vaiahu. On notera aussi cette année un fort taux de participation en chant avec quatorze chorales inscrites au total, quatre en tarava Tahiti, trois en tarava tuh’a pae et sept en tarava raromata’i.