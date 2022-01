Henriette Kamia, Officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur

Henriette Kamia, présidente de l’association Huma mero et de la fédération Te niu o te huma, a reçu les insignes d’officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur ce vendredi, des mains du haut-commissaire. Elle-même aveugle, elle a œuvré pour améliorer la vie des personnes porteuses de handicap en Polynésie.

« Sa force de caractère n’est plus à démontrer » , dit le communiqué du Haut-Commissariat. Henriette Kamia, forgée par la vie a aussi toujours un mot de remerciement. C’est Dominique Sorain qui lui a remis ce vendredi la médaille d’officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur. Elle est une fois de plus reconnue pour son « engagement pour la reconnaissance des personnes porteuses de handicaps » depuis son entrée en 1987 dans l’association « Taatira’a Huma Mero ». Elle a depuis un sentiment de victoire à chaque fois qu’une personne porteuse de handicap accomplit quelque chose, une médaille sportive, un diplôme, une vie épanouie.

Reconnaissance et résilience

Sa première pensée a été pour ses parents lorsqu’elle a appris qu’elle recevrait cette médaille. Eux qui lui ont inculqué la valeur du travail. Coprahculteurs aux îles Marquises, ils ont éduqué leurs enfants « à l’ancienne, un peu à la dure ». Aujourd’hui même si Henriette confie avoir eu envie de « perdre son temps à la plage » parfois, elle remercie ses parents pour cette éducation. C’est ce qui lui a permis de travailler malgré son propre handicap à partir de l’âge de 19 ans. Alors qu’elle était à l’école normale, elle a progressivement perdu la vue et souffert de douleurs atroces. Malgré une evasan, la médecine de l’époque n’était pas ce qu’elle est à présent. À son retour, elle a malgré tout été intégrée au corps enseignant grâce au soutien des institutions. « Je n’ai jamais touché une allocation, j’ai toujours travaillé et aujourd’hui je suis bien contente de toucher ma retraite » revendique t-elle.

« J’aime la vie avec tous ces gens autour de moi »

Elle n’en est pas à sa première distinction. « La médaille d’or de la jeunesse et des sports lui a été décernée en 2013, indique le communiqué, et elle a été faite Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur en 2010. » C’est aussi son engagement pour les handisports au travers de ses fonctions de vice-présidente du comité olympique de Polynésie française qui lui valent cette distinction. Il lui tient à coeur de rendre les personnes porteuses de handicap responsables de leurs vies. Rien ne sert de s’apitoyer sur son sort selon elle : « que voulez-vous faire? Il faut trouver d’autres solutions comme dit Philippe Croizon ». Pour sa part, la grande lectrice qu’elle était a perdu la chance de pouvoir lire en perdant la vue. « J’ai appris à vivre et à goutter aux plaisirs de la vie autrement ». Aujourd’hui, mère d’un garçon, elle « aime la vie avec tous ces gens autour d’elle », les personnes qu’elle côtoie au travers des associations notamment. « Henriette Kamia est un exemple de réussite pour tous et son parcours force l’admiration » , conclut le communiqué.