Hereheretue ne veut plus de son débarcadère « préhistorique »

»

Hereheretue fait administrativement partie de la commune de Hao, mais n’est pas desservi par voie aérienne. Hereheretue est en effet très difficile d’accès. Il faut d’abord une baleinière pour être conduit jusqu’au débarcadère, puis une autre embarcation pour atteindre la terre ferme. Et lorsque mère nature fait des siennes, l’accès à l’atoll est tout simplement impossible ! Pour la maire de l’atoll : « ça donne l’impression de vivre à une époque préhistorique ». Edouard Fritch a annoncé vouloir « réparer cette injustice ».

Construit il y a 40 ans, le débarcadère de Hereheretue, mesurant à peine plus de 120 mètres carré, est posé à même le récif et situé à des centaines de mètres de la terre ferme. Chaque débarquement, ou embarquement, est une véritable aventure pour les habitants de l’île mais aussi pour les élèves scolarisés à Hao ou à Tahiti.

En effet, il leur faut prendre une baleinière au large pour se rendre jusqu’au débarcadère et reprendre ensuite une petite embarcation pour rejoindre la terre ferme. Lorsque la marée est basse, les habitants de l’île doivent tout porter à dos d’homme. Lorsque la mer est agitée, aucun débarquement ne peut se faire pour des raisons de sécurité. Raison pour laquelle la maire, Mahia Mairihau-Tuteirihia a demandé au gouvernement de se pencher sur ce problème avec la construction d’un débarcadère digne de ce nom. Dans son discours, l’élue a alerté le gouvernement sur ce projet qui « améliorerait nos conditions de vie et permettrait de développer d’autres projets économiques comme la pêche, l’apiculture, la production de graines de tamanu… ».

Dans son discours, Edouard Fritch n’a pas manqué d’évoquer ce problème. « Vous êtes la seule commune aujourd’hui où le quai est sur le récif ». Selon le président du Pays, le projet de nouveau quai est un « vieux projet » à mettre en place sans délai pour « réparer » cette « injustice ».

Le ministre de l’Equipement, René Temeharo, a expliqué que les études pour la réalisation d’un débarcadère avaient été finalisées. Sur les six projets présentés, c’est celui avec l’installation de pieux qui a été retenu. Le montant de l’investissement se situe entre 380 et 420 millions Fcfp.

Le déplacement du gouvernement et des élus à Hereheretue a été l’occasion de vivre les désagréments des habitants de l’atoll face aux aléas de la météo. En effet, au retour à bord du Tahiti Nui, vent, pluie et mer agitée étaient au rendez-vous. Un retour qui n’a donc pas été des plus facile.