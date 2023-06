Hinanui Salmon : « Croyez en vous même car personne ne le fera à votre place ! »

Hinanui Salmon en bref… Titre : Miss Arue 2023

Profession : étudiante en licence de Sciences de l’information et de la communication

Âge : 18 ans

Taille : 1m70

Langues parlées : le français

Devise ? « Tu n’as pas besoin d’être en compétition avec les autres ,tu dois être en compétition avec toi-même car ton objectif et de devenir meilleure qu’hier ».

Une qualité ? Je suis bienveillante, j’aime aider les personnes que je vois en difficulté et ceci même si je suis occupée.

Un défaut ? Mon manque de confiance en moi, car je ne prends pas souvent en compte mes qualités par peur d’être arrogante.

je ne prends pas souvent en compte mes qualités par peur d’être arrogante. Une manie ? Je déteste sortir sans une fleur à l’oreille.

Tes goûts musicaux ? Mon style de musique s’oriente principalement vers les musiques de chanteurs locaux tels que Nohorai TEMAIANA avec « Rei a varua », ou bien Meari U avec sa chanson « Moemoea »ou encore Teiho TETOOFA avec sa chanson intitulée « E Ruaragi ».

Un art ? Je pratiquais la danse tahitienne mais j’ai dû arrêter car mon emploi du temps n’étant pas fixe , cela ne me donnait pas l’opportunité de pouvoir continuer.

Une fleur ? Ma fleur favorite est la tiare Tahiti. Elle me rappelle le son des toere, l’excitation avant de monter sur scène pour donner un spectacle grandiose lors des représentations sur la scène de To’ata et pour lequel nous nous préparons durant de longs mois. Cette odeur enivrante des couronnes de tiare me remémore de beaux souvenirs où je pouvais valoriser ma culture à travers ma passion.

Un plat ? Les deux plats que je réussis le mieux sont le poisson cru à la tahitienne et le Kai Fan.

Un film culte ? Mon film culte est Avatar de James Cameron, je n’arrive pas à choisir entre le 1 et le 2 car le film dénonce l’aveuglement, l’égoïsme et la violence des multinationales et des politiques contemporaines face à la nature et aux peuples qui vivent parfois selon des règles différentes. Je trouve impressionnant le fait de pouvoir nous faire ressentir des sentiments forts comme l’identification par rapport à certains événements à travers l’imaginaire.

Une série ? Ma série préférée est Once upon a Time de Edward Kitsis et de Adam Horowitz car elle est basée principalement sur les contes de fées et cela me laisse imaginer que peut-être qu’un jour les rêves deviennent réalité.

Un animal totem ? Mon animal totem est le papillon car il y a toujours un papillon qui vient me rendre visite quelques jours avant qu’un événement ne se produise, qu’il soit négatif ou positif qui me marquera que ce soit bien ou pas. J’aime à penser que c’est un signe de ma tante décédée que j’affectionnais beaucoup et dont j’étais proche lorsque j’étais enfant. Elle continue à m’accompagner dans mon chemin de vie. Pour l’anecdote, la dernière fois que j’ai vu un papillon, c’était la veille de mon élection à Miss Arue 2023.

Un crush célèbre ? Je n’en ai pas mais le dernier crush célèbre que j’ai eu était Justin Bieber car j’ai chanté pendant des années sa chanson intitulée « Baby ». Lorsque j’étais au collège mes amis et moi la chantions beaucoup, elle avait un bon rythme et nous donnait l’impression d’avoir un bel accent américain. Cette chanson me fait penser à cette belle époque de ma vie. Il a créé une magnifique chanson d’amour. J’ai aussi aimé « One Time ».

Le truc que tout le monde adore et que tu détestes ? L’alcool car de par l’éducation que j’ai reçu de mes parents à ce sujet, je n’ai jamais ressenti le besoin d’en consommer et je me porte très bien ainsi.

Ton produit local indispensable ? Le monoï est le produit local qui est indispensable pour moi car étant quelqu’un qui adore la mer c’est un produit parfait, ne serait-ce que pour bronzer ou pour éviter d’attraper froid.