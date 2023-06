Teipotemarama Cabral : « rappeler aux gens leur véritable valeur et les pousser à se surpasser »

Teipotemarama Cabral en bref… Profession : auto-entrepreneure et gérante de 4 activités dans le tourisme, le transport et le prêt à porter

Âge : 23 ans

Taille : 1m73

Langues parlées : le français, l’anglais et quelques notions de tahitien

Devise ? « À ceux qui osent, rien n’est impossible. »

Une qualité ? Mon authenticité

Un défaut ? Ma sensibilité

Une manie ? Je mets 5 alarmes le matin pour être certaine de me réveiller.

Tes goûts musicaux ? J’écoute un peu de tout : des groupes locaux, de la variété française et internationale comme Céline Dion ou encore Rihanna. Je me laisse aussi souvent emporter par du Zouk et du Reggaeton.

Un art ? J’ai commencé il y a 2 mois l’apprentissage du ukulele.

Une fleur ? Les fleurs de tipaniers qui sont visuellement envoûtantes par leurs nuances de couleurs mais également par leur s odeur s .

odeur . Un plat ? Pour l’entrée je suis une incollable du poisson cru au lait de coco, pour le plat principal je dirais les lasagnes et en dessert les crêpes ou les tartes au chocolat.

Un film culte ? L’un de mes films favoris est « Les figures de l’ombre » car il retrace le parcours de 3 femmes brillantes et ambitieuses qui se sont tuées au travail pour vivre leurs rêves.

Une série ? Ma série préférée est « Casa del Papel » car je suis en admiration face à l’intelligence du Professeur. C’est une série qui a aussi suscité en moi de nombreuses émotions telles que le stress et l’enthousiasme.

Un animal totem ? La tortue car juste en face de ma maison à Haapiti il y a un endroit un peu profond dans la mer qui forme un bleu et qui regorge de tortues, j’ai donc grandi avec elles et j’y suis très attachée.

Un crush célèbre ? Cristiano Ronaldo

Le truc que tout le monde adore et que tu détestes ? Les sushis

Ton produit local indispensable ? Mon monoï pour un bronzage parfait.