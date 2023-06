Vaiterupe Mugnier : « en 2023, Miss Tahiti c’est aussi un synonyme d’engagement »

À 24 ans, cette jeune diplômée de master en Psychologie est la candidate n°10 à Miss Tahiti 2023. Un concours auquel, contrairement à d’autres, elle n’a envisagé de se présenter que très tardivement. Native de métropole d’une mère de Tahiti où elle passé l’essentiel de sa vie, elle entend promouvoir la culture du fenua mais aussi sa diversité, et développe sa vision moderne du concours de beauté : une miss, doit représenter l’élégance de son peuple, mais aussi en être un porte-voix.

Il y a celles, nombreuses, qui rêvent de participer à Miss Tahiti depuis « toute petite », qui ont suivi toutes les élections, et on pensé pendant des années à leur préparation. Et puis il y a Vaiterupe Mugnier, 24 ans, récemment diplômée en psychologie. L’idée de Miss Tahiti lui est arrivée très tard, en « janvier ou février » dernier, sur conseils de proches. « Au début je ne l’ai pas pris sérieusement, et puis j’ai réfléchi et je me suis dit : pourquoi pas ». La jeune fille, master en poche, cherche à se faire une place dans le monde du travail, et a simplement retardé sa recherche d’emploi de quelques mois. Le concours de beauté est « une bonne transition » à ce stade de sa vie : « cela me permet de passer de la jeune femme étudiante à une jeune femme accomplie, avec je l’espère, plus d’assurance et d’ambition pour continuer à tracer ma voie » explique-t-elle. Ce choix, précise-t-elle, elle l’a fait sans pression aucune. « Je me suis dit, si tu le fais, tu le fais pour toi ».

Vaiterupe Mugnier est aussi la seule candidate cette année à être née en métropole, où elle a vécu 6 ans. Même si elle a plus récemment retrouvé l’Hexagone pour ses études, c’est bien la Polynésie son pays. « J’ai toujours baigné dans la culture polynésienne grâce à ma mère, à travers la musique, la danse, la cuisine, la mode locale et l’admiration pour l’artisanat de chez nous, mais également la langue tahitienne », explique-t-elle. Une culture avec laquelle elle cherche à se reconnecter, en apprenant le Tahitien au delà de ce que l’école et les souvenirs d’enfance lui ont transmis, en reprenant la danse, qu’elle a arrêté lorsqu’elle était adolescente. Très touchée par la cause animale ou la question de la préservation des traditions, elle développe aussi un message à l’égard des jeunes : « Il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort pour vivre de nouvelles expériences et développer son ouverture d’esprit », dit-elle. Sa conception d’une Miss Tahiti est résolument moderne : « en 2023, Miss Tahiti n’est pas seulement une référence en matière de beauté, c’est aussi un synonyme d’engagement, de proximité avec le peuple polynésien. Je trouve qu’il est important que Miss Tahiti ne suscite pas seulement de l’admiration pour son physique, mais qu’elle puisse aussi être entendue, être une voix pour son peuple. C’est aussi quelqu’un qui peut représenter et mettre en avant la diversité du peuple polynésien ».

Pour voter pour Vaiterupe Mugnier envoyez par SMS « MISSTAHITI 10 » au 7588. Il reste des places en tribune pour la grande soirée d’élection du 23 juin à la mairie de Papeete. Rendez-vous sur ticket-pacific.pf, dans vos magasins Carrefour ou l’accueil de Radio1 et TiareFM à fare ute.