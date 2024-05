Européennes : Moerani Frebault en position non-éligible sur la liste macroniste

L’actuel directeur général des services de la mairie de Hiva Oa s’était porté candidat pour figurer sur la liste commune du parti d’Emmanuel Macron Renaissance, de celui d’Édouard Philippe Horizons, du Modem, de l’UDI et du Parti radical. Soutenu dans cette démarche par le Tapura, Moerani Frebault figure bien sur cette liste baptisée « Besoin d’Europe » en 44e position sur 81. Pas suffisant pour espérer faire son entrée au parlement de Strasbourg le 9 juin.

Moerani Frebault s’était lui-même porté candidat auprès de la commission chargée de mettre sur pied la liste de la majorité présidentielle d’Emmanuel Macron pour les élections européennes 9 juin (8 juin en Polynésie). Une candidature qui avait été évoquée et qui semblait faire l’unanimité lors des rencontres entre partis anti-indépendantistes qui se sont tenues depuis ces derniers mois. Le Tapura, qui a des accords de partenariat avec Renaissance, soutenait officiellement le directeur général des services de Hiva Oa et fils de la hakaiki Joëlle Frebault.

Restait à savoir si son nom figurerait bien sur la liste finale, baptisée « Besoin d’Europe », qui rassemble des candidats de Renaissance, mais aussi du parti créé par l’ex-Premier ministre Édouard Philippe, Horizons, du Modem de François Bayrou, de l’UDI et du Parti radical. Pas si évident, donc, d’autant que cette liste, tirée par l’eurodéputée sortante et présidente du groupe Renew Europe Valérie Hayer, n’est aujourd’hui créditée que de 15% des suffrages dans les sondages, loin derrière celle du Rassemblement Nationale (31% d’après le dernier relevé de l’institut Harris Interactive pour RTL) et au coude-à-coude avec la liste socialiste de Raphaël Glucksmann. Les places sont chères, donc.

La liste a finalement été révélée cette nuit. Moerani Frebault, voit sont nom apparaître en 44e positions sur 81, la dernière candidate étant l’ancienne Première ministre Elisabeth Borne. Une place qui ne lui permettra pas d’être élu au Parlement Européen. En 2019, Renaissance n’avait obtenu que 23 sièges, et la majorité présidentielle faisait alors jeu égale avec le RN. À noter que sur la liste Rassemblement national, menée par Jordan Bardella, le patron du Te Nati Éric Minardi, qui avait fait son entrée à Strasbourg après les législatives de 2022, figure en 41e position.