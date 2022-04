Hommage à Esther Tefana : « un moment de communion artistique et humaine »

Le quatrième concert Tuiro’o organisé par le ministère de la Culture sera un hommage à Esther Tefana. C’est Peterson Cowan qui en assure la direction artistique tandis que Frédéric Rossoni dirige l’orchestre philarmonique pour accompagner les très nombreux chanteurs qui participent. Un moment de communion, d’émotion surtout, en l’honneur de la diva qui est décédée l’année dernière après 40 ans de carrière et 27 albums.

Elle a enregistré 27 albums en 40 ans de carrière « dont les 14 derniers auprès du label Océane Production d’Éric Laroche » indique le communiqué : l’œuvre d’Esther Tefana a marqué l’histoire de la chanson polynésienne du « Tahiti Belle Époque » depuis 1964 où elle enregistrait son premier 33 tours, Anu anu, jusqu’à son décès l’année dernière. On connaît forcément Tabu ou encore Fare ni’au e. Le ministère de la Culture a donc décidé de lui rendre hommage à l’occasion de la 4e édition du concert Tuiro’o, qui offre la scène de To’ata aux artistes polynésiens chaque année depuis 2019.

« Un moment de belle communion artistique et humaine »

Le choix des artistes qui vont interpréter les 21 chansons a été difficile, car Esther Tefana a un parcours particulièrement riche. Elle a été l’ambassadrice de la Polynésie dans ses nombreux voyages et véhiculait le charme prêté à la Polynésie. « On a hâte d’y être », confie Peterson Cowan qui est le directeur artistique du concert. Et l’envie de partager est palpable dans les mots de chacun. « C’est important pour nous de pouvoir partager enfin tout ce qu’on a créé ». Ils seront accompagnés de l’orchestre philharmonique du Conservatoire artistique de Polynésie française, dirigé par Frédéric Rossoni, et parfois c’est le ukulele et la guitare de Maruarii Ateni ou Michel Poro’i que l’on entendra. Ils assurent réserver pleins de surprises au public, des images et vidéos également grâce à la contribution de la famille de la chanteuse. « Je ne sais pas si on peut dire qu’on se rapproche du pureraa, indique Peterson, mais c’est un moment de belle communion artistique, humaine et d’émotion ».

Un privilège pour les artistes participants

La réalisation de ce spectacle a représenté un véritable défi technique. Les artistes ont fait le choix de respecter la tonalité d’Esther Tefana qui n’est pas celle de tous les chanteurs qui participent. Ce spectacle est surtout grand moment d’émotion à en croire les interprètes. « Esther était une grande amie de ma grand-mère. J’ai eu la chance de chanter avec elle, de faire un titre avec elle sur un de mes albums donc c’est un privilège pour moi d’être présent, explique Teiva LC, ça me prend aux tripes, vraiment ». Il y aura également de la danse et de nombreux chanteurs, dont Andy Tupaia, Élise Tahua, Sabrina Laughlin et Teura Taputuarai. La billetterie ouvre ce mercredi 7 avril à la Maison de la culture ou sur son site internet. Plus de renseignements au 40 544 544.