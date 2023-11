Hura Taiparu 2023 :  splendeur des costumes et violences conjugales vues par Hei Tahiti

Devant l’engouement international suscité par le ‘ori tahiti, la Maison de la Culture a initié en 2017 un concours de danses traditionnelles spécialement conçu pour les petites formations étrangères passionnées par le ‘ori tahiti et notre culture, baptisé Hura Tapairu Manihini. Dix groupes ont répondu à l’appel pour cette édition 2023, dont 4 se sont produits jeudi soir. La soirée a également vu la prestation du Comité Miss Tahiti, et celle de Hei Tahiti qui restera dans les esprits.

La seconde soirée débute avec la performance des deux formations ‘O Hina ’Aro Nui Ho’e et ‘O Hina ’Aro Nui Piti qui nous viennent tout droit des États-Unis. Elles sont issues de la même école que lors de la première soirée mais avec de nouveaux visages pour le concours mehura manihini, de très beaux costumes aux couleurs chatoyantes sur de langoureuses mélodies composées par des tenors du Conservatoire artistique de Polynésie.

C’est la troupe chilienne Hanua Nua Mea qui enchaîne sur une romantique et nostalgique prestation dont les chants sont interprétés par le groupe Sissa Sué Okota’i.

Le Mexique est ensuite de nouveau à l’honneur avec la troupe Tiare Apetahi Raiatea, toujours en catégorie mehura manihini, avec ses splendides vahine vêtues de robes de soirée, de colliers et de couronnes de perles de Tahiti du plus bel effet.

La troupe de Leïana Faugerat-Dang de l’association du Comité Miss Tahiti, composée exclusivement de lauréates et de membres. Beaucoup ne connaissent que les podiums de défilés de mode, et participer au concours du Hura Tapairu permet aux danseuses de découvrir une scène de danse, d’évoluer en groupe, de ressentir ces émotions que procure la danse, la scène du Grand Théâtre et le public de ce concours. Leur entrée sur la scène plongée dans la pénombre a réservé une surprise avec leur costumes en matière lumineuse et scintillante évoquant des lucioles. Un effet applaudi par le public, puis l’originalité de leur entrée a fait place à leur prestation dansée en catégorie mehura sur la belle mélodie de Taapuarii Laughlin.

Le clou de la soirée fut évidemment, les extraordinaires prestations de la célèbre troupe Hei Tahiti de Tiare Trompette Dezerville, une troupe composée de 6 musiciens, 3 choristes, 10 danseurs et 10 danseuses. C’est la première formation inscrite en mehura et en tapairu pour cette 17e édition du Hura Tapairu.

Pour sa neuvième participation au concours, le groupe a décidé de concourir en catégorie mehura sur un medley d’Emma Terangi et sur un thème du départ vers l’étranger et de son retour sur la terre natale « Emma », assurément une réussite qui a ravi tous les spectateurs présents.

L’interlude est composé de l’époustouflante prestation en catégorie ‘ōte’a ‘āpipiti des deux danseurs Moana Arakino et Matoarii Tuheiava. Pour leur première participation, ils ont décidé d’évoquer l’amitié. C’est une source de bien-être qu’ils veulent interpréter artistiquement. La création musicale est signée Jeffrey Tanerii sur une chorégraphie conçue par Jérémie Kalsbeek.

« Les méandres de la vie », thème qui restera dans les mémoires, tant la prestation aura marqué les esprits avec la performance en catégorie tapairu mais aussi pahu nui des danseurs et percussionnistes de Hei Tahiti. Ecrit par Régine Tuihou Teriitemoehau en collaboration avec Goënda Turiano-Reea, ce thème très actuel aborde de façon très visuelle les aléas des comportements au sein d’un couple faisant face à l’adversité comme de ses propres pulsions. Pour sa neuvième participation au Hura Tapairu, Tiare Trompette aiguise sa vision artistique du couple et fait mouche dans le coeur du public.

