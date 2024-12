Hura Tapairu 2024 : Hei Tahiti confirme sa suprématie

Après un carton plein l’année dernière, la troupe de Tiare Trompette a assumé son statut de favori au Hura Tapairu en remportant le premier prix dans la catégorie reine de cette 18e édition, en plus des victoires en ‘Aparima et en ‘Otea. Manohiva s’adjuge une première place en Mehura, Tamariki Teavaroa est sacré en Pahu Nui, quand Heitea Deane, du groupe Toa Mata Rau, repart avec le prix Henri Hiro du solo ‘Aparima.

Ils étaient attendus, ils n’ont pas déçu. Les danseurs de Hei Tahiti, qui étaient arrivés premiers de tous les classements – hors prix spéciaux – l’année dernière, ont assumé leur statut de favoris au 18e Hura Tapairu, dont les prix ont été remis hier. La troupe de Tiare Trompette Dezerville avait déjà gagné les premiers prix en ‘Aparima et ‘Otea, prenant à chaque fois l’ascendant sur Manohiva. Elle a confirmé sa suprématie en étant classée première de la catégorie reine du Hura Tapairu, devant le même concurrent et Tamariki Teavaroa. Contrairement à 2023, Hei Tahiti ne fait pas carton plein et sa formation de Mehura finit à la quatrième place derrière Matarufau, ‘Arere Vahine et, Maonohiva, très acclamé dans cette catégorie dont elle repart avec le premier prix. En Pahu nui, ce sont les percussionistes de Tamaraki Teavaroa qui sont couronnés devant Hei Rurutu Tapairu. Enfin, le jury a remis deux prix spéciaux – à Tamariki Teavaroa pour l’accompagnement musical, à ‘Arere Vahine pour l’écriture du thème – ainsi que le prix Henri Hiro du solo ‘Aparima. Il est allé à Heitea Deane, du groupe Toa Mata Rau.