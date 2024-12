Des swings pour le souvenir et la bonne cause au memorial Matahi Brothers

Le golf d’Atimaono a accueilli samedi dernier et ce dimanche le Mémorial Matahi Brothers, un tournoi organisé en mémoire de l’ancien dirigeant de la Socredo. L’Alpine qui avait été mise en jeu dans un concours de hole-in-one n’a pas été remportée, même si le jeune Nolan Yu Chip Lin est passé tout près. La compétition, qui a attiré 174 golfeurs, a surtout permis de récolter près de 600 000 francs pour des associations de soutiens aux handicapés et aux malades d’Alzheimer. Un succès qui devrait assurer au mémorial une place dans le calendrier.

C’était la meilleure façon d’honorer ce grand amoureux des fairways : le golf d’Atimaono a accueilli, ces deux derniers weekend, le Memorial Matahi Brothers, un tournoi caritatif créé en mémoire de l’ancien directeur général de la Socredo, décédé subitement en mai 2023. Un personnalité appréciée dans les milieux économiques, politiques et associatifs, et qui avait aussi sa réputation, tout aussi bonne, autour des greens de Papara et Moorea. Les organisateurs – le concessionnaire Sodiva, avec la banque Socredo, la famille Brothers et le golf de Tahiti – n’ont donc, sans surprise, eu aucun mal à mobiliser autour de cet évènement, et ont même dû clore les inscriptions plus tôt que prévu face à l’engouement.

Au total, ce sont 174 golfeurs, répartis en équipes de trois, qui ont participé à ce tournoi en « scramble » qui devait s’étirer sur toute la journée du 30 novembre. La pluie en a décidé autrement, et les participants ne se sont pas fait prier pour sortir de nouveau leurs clubs ce dimanche pour finir la compétition. À ce jeudi là, c’est l’équipe Salmon – Ariitea, Amo et Ariipaea – qui l’emporte au brut, tandis que la triplette Gregory Medina, Christian Ajonc et Tenahe Vanfau finit premier au net. Mais c’est une compétition dans la compétition qui le plus attiré l’attention : le concours de Hole-in-one sur le trou numéro 8, qui promettait au gagnant rien de moins qu’une rutilante Alpine A110. Forcément de quoi rajouter de l’enjeu au tournoi. Et malgré des balles tombées très proches du précieux trou – situé tout de même à 157 mètres du tee – personne n’a réussi à la rentrer en un coup. Le plus proche – Nolan Yu Chip Lin, 12 ans, et qui est déjà redouté depuis plusieurs années sur les parcours polynésiens – passe à moins d’un mètre vingt des clés du coupé sportif qu’il aurait dû attendre encore longtemps pour conduire. Mais il repart tout de même avec des billets Air Tahiti Nui.

Les autres grands gagnants de ce tournoi, ce sont deux associations qui se sont vues reverser les recettes de la compétition. 400 000 francs pour Polynésie Alzheimer, 193 000 pour Ti’a Mana. Un geste qui là aussi ravive le souvenir de Matahi Brothers, engagé tout au long de sa carrière dans des opérations de solidarité, par exemple au travers de son soutien à la Saga et à SOS Villages d’enfants. Devant le succès de cette première édition, les organisateurs ont dit « à l’année prochaine » aux participants : le Mémorial Matahi Brothers devrait se trouver une place au long terme dans le calendrier du golf polynésien.