Après cinq ans « d’amour et de partage » et « de longs mois à y penser », l’ancienne Miss France et l’ancien champion de VTT ont annoncé leur séparation dans une vidéo commune. Une « décision difficile » pour une rupture « en bons termes », précise la Tahitienne qui vient de fêter ses 30 ans. L’annonce publique a été reprise dans toute la presse people, mais ça n’est pas pour autant que Vaimalama accepte tous les commentaires et les rumeurs : « On a suffisamment de mal à gérer notre séparation pour gérer votre peine aussi. Soyez respectueux et arrêtez de spéculer ».

La courte déclaration, côte à côte et face caméra, a déjà fait le tour de la presse people nationale. Vaimalama Chavez et Nicolas Fleury y annoncent, ensemble, leur séparation « en bons termes », et agrémentent même le message d’une bise affectueuse. « Après de longs mois à y penser, c’est une conversation bien sage qui nous a inspirés », précise la Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019. « Il vaut mieux mettre un terme à une relation quand ça va bien plutôt que s’obliger à rester et finir par se détester », précise la Tahitienne, qui ne s’étend pas, pas plus d’ailleurs que son ex-compagnon avec qui elle était en couple depuis cinq ans, sur les raisons profondes de ce choix. « Prenez bien soin de vous, nous on s’occupe de nous ! », lance la Miss aux très nombreux commentateurs, y compris de nombreuses anciennes miss. Avant de commenter de façon plus franche les milliers de messages de tristesse et les conversations engendrées par cette annonce : « On a suffisamment de mal à gérer notre séparation pour gérer votre peine aussi. Faites comme nous, soyez respectueux et arrêtez de spéculer ».

Vaimalama, qui a fêté ses 30 ans ce 3 décembre, et qui mène une carrière d’influenceuse en métropole, s’est lancée dans de nouveaux défis ces derniers mois, notamment au travers de la pratique du bodybuilding. Elle ne précise pas ses plans pour l’avenir, mais ça ne devrait pas passer par un retour au fenua : dans une interview récente, elle expliquait n’être « pas encore assez riche pour me permettre ce genre d’envie ». Nicolas Fleury, 27 ans, après avoir longtemps cumulé ses études et sa carrière de sportif de haut niveau, est lui aussi plein renouveau. L’ancien champion du monde junior de VTT trial, qui s’est retiré de la compétition depuis le Covid pour se concentrer sur la création de contenu sponsorisé avec son vélo, enchaîne désormais les shows et les conférences, sur sa pratique sportive, mais aussi sur le changement climatique. Chacun sa route, donc, mais surtout chacun ses projets.