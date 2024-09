Vaimalama a relevé son défi de bodybuilding

Vaimalama Chaves, relookée selon les codes de ce type d’événement, s’alignait pour la première fois dans une compétition de bodybuilding. Si Miss France 2019 n’a pas remporté la coupe, elle a rempli le contrat passé avec elle-même, « avoir le corps nécessaire pour participer »,

C’est une Vaimalama méconnaissable qui est montée sur la scène de la Coupe de France de l’International Body Building Federation, ce samedi à Saint-Cannat en Provence. Miss Tahiti 2018, Miss France 2019, nous avait fait vivre la préparation à laquelle elle s’est astreinte. Les premières images qu’elle a postées sur les réseaux sociaux montrent que Vaimalama, parfois rebelle, a parfaitement respecté les codes de la scène du bodybuilding : teint bronzé, maquillage appuyé, tresses africaines, bikini pailleté puis robe longue fendue, mais surtout un corps sculpté par plusieurs mois d’efforts et de privations.

Notre miss est en fin de classement dans deux catégories, Miss Bikini Fitness qui comptait cinq candidates et Fitness Model, qui en comptait deux. Mais Vaimalama ne visait pas la plus haute marche du podium : « Ce qui compte pour moi, c’est d’avoir le corps nécessaire pour participer. Cette préparation m’a déjà apporté énormément en termes de confiance en moi »,`avait-elle déclaré il y a quelques semaines. Et après tant d’efforts – elle a perdu 8 kilos mais gagné en muscle -Vaimalama qui rêvait avec gourmandise à la clôture de ce défi, s’est octroyé un très appétissant cookie. Et elle a remercié ses amis et ses followers qui ont parfois fait les frais du stress des dernières semaines : « merci d’avoir supporté mes humeurs et mes excès ». La jeune femme ne dit pas si elle compte persévérer dans le bobybuilding compétitif.