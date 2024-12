Desserte des Australes : la quille du Na hiro e pae a été posée

La construction du futur cargo mixte de la SNA Tuha’a Pae a été lancée dans les chantiers espagnol Armon, déjà à l’origine du Terevau Piti. Plus imposant, mieux équipé et plus confortable que le Tuha’a Pae IV, le Na hiro a pae, promet surtout d’être en pointe sur les questions de transition écologique, grâce notamment à sa turbovoile. Il doit être mis en opération sur a ligne des Australes en 2026.

« Tout est paré pour la construction », se félicitent les équipes de la Société de Navigation des Australes Tuha’a Pae et ses partenaires techniques qui ont travaillent depuis près de trois ans sur le nouveau cargo mixte de la société. Le Na hira a pae doit prendre le relais dy Tuha’a Pae IV sur la ligne des Australes, et ce remplacement vient de connaitre un pas de géant. La quille du navire a été posée par le chantier naval espagnol Armon, d’où était déjà sortie en 2021le Terevau Piti (depuis devenu Vaearai), et qui a été choisi pour construire ce nouveau navire de 89 mètres.

Un navire qui, avec ses 2 000 tonnes de port total et ses 1 500 mètres cube de chambre froide, doit participer à désenclavement des Australes, au développement de son agriculture, mais aussi à leur ouverture touristique, avec ses 199 places passagers, dont une centaine dans des cabines très confortables. Un navire, surtout, qui « prend le cap de la transition écologique », comme le rappelle Boris Piel, le chef de projet du Na hiro e pae. Il s’agira de la première goélette polynésienne équipée d’une propulsion électrique et de générateurs modernes capables à terme de faire la transition vers des « carburants verts » comme les biodiesel. Le cargo-mixte sera surtout équipé d’une turbovoile tubulaire de 22 mètres de haut qui doit réduire d’au moins 10% sa consommation de carburant.

Beaucoup d’innovation à bord donc, et un calendrier qui semble bien parti pour être respecté : le Na hiro e pae doit être mis en service dès 2026. Aux dernières nouvelles, le Tuha’a Pae 4, qui date seulement de 2012, ne quittera pas la Polynésie : il doit simplement être redéployé sur d’autres lignes de fret du fenua.