Air France et French Bee vont rembourser les trop-perçus de taxes aériennes

Le projet de loi de finances 2025 présenté par le gouvernement de Michel Barnier prévoyait un triplement de la taxe de solidarité sur les billets d’avion touchant la métropole dès le 1er janvier. Et certaines compagnies avaient commencé, fin octobre, à collecter cette surtaxe par anticipation, sur les réservations de l’année prochaine. Avec la censure et la démission du gouvernement parisien, le texte est désormais gelé. Et des milliers de passagers vont être remboursés.

La levée, par anticipation, de ces taxes avait fait réagir de Paris à Papeete, maintenant il va falloir les rembourser. Air France a annoncé en cette fin de semaine qu’elle allait régulariser auprès de ses clients le trop-plein de taxes perçues sur les billets d’avion 2025. Depuis le mois de novembre, plusieurs compagnies avaient décidé d’appliquer, avant même l’adoption du budget 2025 de l’État, une de ses mesures phare : la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TBSA) touchant tous les vols décollant de métropole. Cette hausse – un triplement en termes de recettes fiscales – avait été annoncé de longue date par le gouvernement de Michel Barnier, qui tentait d’équilibrer un budget national en plein dérapage. Malgré les projets – jamais pleinement confirmés – d’exonération des outre-mer de cette surtaxe, des milliers de réservations, chez Air France, mais aussi chez French Bee comme le note notre partenaire Outremers 360°, avaient été ponctionnées de façon préventive.

Sauf que l’assemblée a voté la censure de l’exécutif parisien, désormais démissionnaire, et que la loi de Finance a été gelé. Emmanuel Macron, dans une allocution télévisée jeudi matin, a bien promis un nouveau Premier ministre « dans les prochains jours » et une loi de Finances spéciale avant la mi-décembre, mais elle doit reprendre les bases budgétaires de 2024 plutôt que d’intégrer les propositions du gouvernement qui vient de tomber. Air France va donc devoir rembourser le trop-perçu, sans préciser la méthode de versement qui sera utilisée. Air Caraïbes et French Bee l’ont aussi confirmé dans un communiqué, visant « les billets d’avion achetés entre le 31 octobre et le 6 décembre 2024, pour des voyages prévus à partir du 1er janvier 2025 ». Les deux compagnies du groupe Dubreuil se disent au passage « satisfaites de rendre du pouvoir d’achat à leurs passagers » et « réitèrent leur volonté de protéger leurs passagers et de soutenir les populations ultramarines dans un contexte économique complexe ». D’après la AFP, la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers (Fnam), qui représente le secteur aérien français, doit arrêter vendredi une position commune pour l’ensemble de ses membres sur les modalités de remboursement.