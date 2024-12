À Hawaii, Kauli Vaast paré pour la « Eddie »

Le champion olympique tahitien a participé ce vendredi à la cérémonie d’ouverture de la Eddie Aikau Invitational, où il a été convié pour la toute première fois. Reste à savoir s’il aura l’occasion d’y faire ses preuves : cette prestigieuse compétition de surf de gros nécessite des vagues dépassant les 12 mètres et ne s’est donc tenue que dix fois en 40 ans d’existence. Sa waiting period démarre le 14 décembre et s’étend jusqu’à 13 mars.



La pluie n’a effrayé personne à Waimea, ce vendredi. Les invités de la Eddie Aikau, accompagnés de locaux et de quelques légendes du surf de gros ont participé à la cérémonie d’ouverture de cette compétition si particulière. Créée en l’honneur d’un ancien lifeguard de la côte Nord d’Oahu, mort lors d’une intervention en mer en 1978, la « Eddie » ne s’est tenue que 10 fois en 40 ans. Et pour cause : elle n’est lancée que si les vagues dépassent les 40 pieds (un peu plus de 12 mètres, mesurés de face).

45 surfeuses et surfeurs sont donc invités cette année, avec comme d’habitude des grands noms à la pelle : Bruce Irons, Greg Long, Kai Lenny, Lucas Chianca, John John Florence, vainqueur en 2016, ou Kelly Salter, qui avait gagné dès 2002. Au milieu de ces légendes de la glisse, Kauli Vaast, invité pour la première fois après son titre olympique à Teahupo’o. Le Tahitien est déjà à Hawaii depuis plusieurs jours et a montré, en atteignant la demi-finale de la Haleiwa Pro la semaine passée, dans un swell déjà musclé, qu’il n’était pas là pour faire de la figuration. Sur instagram, le aito de 22 ans a montré ses planches, forcément très longues vu la taille des vagues à attraper, et « shapé » spécialement pour la Eddie Aikau.

Reste à savoir s’il aura l’occasion de faire ses preuves. La « waiting period » démarre le 14 décembre et court jusqu’au 13 mars prochain. Kauli et les autres ne resteront probablement pas sur place, mais seront rappelés en urgence en cas de houle favorable. La dernière édition qui s’est réellement tenue, c’était en 2022, et Tikanui Smith, qui avait alors déjà été invité trois fois sans pouvoir se mettre à l’eau, s’était alors classé 27e. À noter aussi la présence, parmi les neuf vahine en course, de la Française Justine Dupont, une des références mondiales du surf féminin de grosse vague, déjà invitée deux fois et qui fait son retour après une pause maternité.