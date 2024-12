Tama No te Tairoto lance son appli de science participative

L’association Tama No te Tairoto vient de lancer son application éponyme, à quelques semaines de « Connected by the reef », l’observation simultanée de la ponte des coraux Porites Rus qu’elle souhaite lancer autour du monde le 18 janvier. L’appli, pensée comme un outil de science participative, permet aux pêcheurs, plongeurs et autres passionnés d’enregistrer et de partager leurs observations de phénomènes de reproduction du corail, mais aussi des poissons, des bénitiers, des rori ou encore des oursins. L’objectif est d’aider les scientifiques à en savoir plus sur les périodes et lieux de reproduction.

Le samedi 18 janvier 2025, la planète connaîtra la plus importante ponte de coraux Porites Rus de la saison. L’association Tama No Te Tairoto prépare depuis plusieurs mois une observation simultanée de cette reproduction, aussi bien au fenua que dans une cinquantaine de pays. « Il faut seulement pouvoir reconnaître l’espèce, savoir où elle se trouve, aller à l’eau le bon jour et à la bonne heure… Et ensuite télécharger notre petite application pour pouvoir nous renvoyer l’information », nous expliquait en août le biologiste Vetea Liao, spécialiste de la question.

Cette application est désormais disponible gratuitement sur Google Play et Apple Store. Appelée Tama No Te Tairoto, elle est présentée par l’association comme « une révolution pour la collecte de données sur la reproduction des animaux marins ». Tous les membres du réseau de l’association, constitué autour du globe dans les régions de ponte (Indonésie, Seychelles, Costa-Rica, Égypte…) après un long travail de bouche-à-oreille, pourront y enregistrer le fruit de leurs observations. Les pécheurs et les plongeurs, témoins réguliers des phénomènes de reproduction, sont particulièrement ciblés. Les données, transmises en temps réel, seront ensuite centralisées dans une base de données, permettant de mieux comprendre les cycles de reproduction, leurs périodes et leurs lieux « encore mal connus de scientifiques ».

L’application ne se limite pas aux coraux, puisque l’association ambitionne de récolter des données sur d’autres espèces, « telles que les poissons, les bénitiers, les rori, les oursins et d’autres animaux marins ». « Face aux défis croissants posés par le changement climatique et l’exploitation des ressources marines, la compréhension des cycles de reproduction des espèces marines est devenue essentielle. Ces processus sont cruciaux, non seulement pour la survie des espèces, mais également pour la santé des écosystèmes récifaux », plaide Tama No te Tairoto.