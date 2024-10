Kauli Vaast invité à surfer du gros à la Eddie Aikau

Le champion olympique Kauli Vaast fait partie, aux côtés de Kelly Slater ou John John Florence, des 34 surfeurs invités à l’édition 2024-2025 de la Eddie Aikau Big Wave Invitational. Cette épreuve hawaiienne, la plus prestigieuse au monde pour les surfeurs de gros, ne peut être lancée que si les déferlantes atteignent les 12 mètres de hauteur. Reste à savoir si une houle exceptionnelle balaiera la baie de Waimea entre le 14 décembre et le 13 mars.

La nouvelle est tombée ce matin. Après Tikanui Smith et Matahi Drollet, c’est Kauli Vaast qui a l’honneur de figurer parmi les 34 surfeurs invités à participer à la célèbre compétition de la « Eddie Aikau Big Wave Invitational ». Cette épreuve qui se déroule à Waimea Bay sur l’île d’Oahu à Hawaï, est la prestigieuses au monde dans le milieu très fermé des surfeurs de gros. Et le Tahitien, sélectionné en raison de son or olympique à Teahupo’o, pourrait croiser sur place des grands noms comme Bruce Irons, Greg Long, Lucas Chianca, John John Florence, vainqueur en 2016, ou Kelly Salter, qui avait gagné dès 2002.

Une épreuve lancée dix fois en 40 ans

« The Eddie » est une compétition spéciale, d’abord par son histoire : celle d’un jeune sauveteur et amateur de grosses vagues, disparu le 18 février 1978 en tentant de rallier l’île de Lanai sur sa planche de surf après avoir sauvé l’équipage de la pirogue Hokule’a. Elle est aussi spéciale en raison de sa rareté. Depuis sa création en 1984, l’épreuve n’a été lancée que dix fois, dont trois fois au cours des quinze dernières années. Le règlement imposant des vagues d’au moins 12 mètres de hauteur, et, malgré une waiting period de trois mois, elle ne se peut pas se tenir chaque année.

Le Tahitien Tikanui Smith, invité trois fois depuis 2019, a eu la chance de participer à l’édition de 2022, où il s’est classé 27e. La saison dernière, c’est Matahi Drollet qui avait reçu son carton d’invitation, mais la compétition n’avait pas eu lieu. Cette année, la waiting period s’étendra du 14 décembre 2024 au 13 mars 2025. En plus des 34 surfeurs et dix remplaçants sélectionnés, dix surfeuses (et 5 remplaçantes) sont également invitées, parmi lesquelles la Française Justine Dupont, qui fait son retour après une pause maternité. Elle a déjà été sollicitée à deux reprises pour cet événement.