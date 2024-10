Impayés de l’OPH : enquête ouverte pour délit de concussion

Une enquête est en cours depuis la mi-septembre, pour concussion, après les déclarations de Moetai Brotherson à Tarahoi sur les pratiques de l’OPH sous « l’équipe précédente ». Sur la période 2019 – 2022, l’office alors dirigé par Moana Blanchard et sous la tutelle du ministre Jean-Christophe Bouissou, n’aurait, selon le président, pas facturé certains charges d’eau potable et d’eaux usées à ses locataires. Le moins-perçu se chiffrerait à plus 316 millions de francs.

Le 22 août dernier à Tarahoi, l’élue Tapura Tepuaraurii Teriitahi questionnait le gouvernement sur les loyers impayés de l’OPH. Le président du Pays, en charge du logement, avait alors répondu de manière surprenante, en évoquant « le bilan de l’équipe précédente ». Et donné des chiffres portant sur la période 2019-2022 : « Non seulement, on n’allait pas chercher les loyers, mais on a aussi oublié de facturer pour pour 207 875 297 francs d’eau potable et pour 108 803 216 francs d’eaux usées ». Soit plus de 316 millions de francs non-perçus par l’Office. « Je crois que chacun assumera ses responsabilités et notamment ceux qui étaient à la direction de l’OPH à ce moment-là », avait ajouté le président, non sans rappeler que « cela s’appelle un délit de concussion de ne pas facturer ». Un délit qui est défini, comme le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, d’accorder une exonération d’une somme due à l’autorité.

Vérifications en cours

À l’époque des faits, le directeur de l’OPH était Moana Blanchard. Le ministre du logement d’alors, Jean-Christophe Bouissou (Tapura), avait réagi aux propos du président sur le plateau de Polynésie La 1re, pointant « une accusation grave ». « C’est faux de signifier que nous avons volontaire décidé de ne pas recouvrer les recettes, c’est du n’importe quoi », avait-il déclaré.

De son côté, Tepuarauri Teriitahi s’était exprimé au micro de TNTV. » Ce que le président a essayé de faire c’est de mettre ça sur le dos de notre gouvernement. Et la réponse, c’est que l’OPH est un organisme où il y a un directeur et où il y a un receveur ». « On était dans la période 2019 – 2022 on était en plein dans la Covid avait rajouté l’élue rouge, toujours sur la télé du Pays. On a toujours assumé cet aspect social de dire que quand des gens ne peuvent pas payer pour des réelles raisons… après il y a des choses qui n’ont pas été recouvrés ni perçus. Mais c’est totalement assumé ».

Toujours est-il que la justice s’est emparée de la question. Ce mercredi matin, la procureure de la République Solène Belaouar a annoncé qu’une enquête est ouverte depuis le 13 septembre, sur le chef de concussion, « pour faire des vérifications ».