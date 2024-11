Air France fait grimper le prix de ses billets, pour anticiper une taxe

Alors que le gouvernement projette de tripler la taxe de solidarité sur les billets d’avion en 2025, Air France a d’ores et déjà annoncé « répercuter par anticipation » cette hausse sur le prix de ses billets. Mais promet de rembourser le surplus en cas « de modification, d’abandon ou de rejet de l’amendement ».

Faire augmenter ses billets d’avion, pour anticiper l’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA). C’est la décision prise par la compagnie Air France-KLM, alors que le gouvernement projette de tripler la « taxe Chirac » dès le 1er janvier. Un amendement en ce sens figure dans le projet de loi de finances, accompagné d’un barême. D’après la compagnie, et en ce qui concerne la Polynésie « pour l’ensemble des vols au-delà de 5 500 km, il est passé de 7,51 euros (897 francs) à 15 euros (1792 francs) pour les cabines Economy et Premium et de 63,07 euros (7 527 francs) à 120 euros (14 337 francs) en Business et en Première ». Des augmentations qui entreront « en vigueur pour un transport à compter du 1ᵉʳ janvier 2025, et s’appliquerait également aux billets déjà émis pour des voyages à compter de cette date », poursuit la compagnie.

Toutefois, Air France assure que le surplus collecté sera remboursé, si l’amendement est abandonné ou rejeté, ou si le barême initialement proposé venait à être modifié. Ce qui pourrait directement épargner les ultramarins, du moins si le ministre de l’Economie et des Finances ne revient pas sur ses déclarations : interpellé par de nombreux parlementaires d’Outre-mer au sujet de la hausse du prix des billets, Antoine Armand avait assuré « du souci permanent du gouvernement que nos compatriotes ultramarins ne soient pas affectés ou le moins possible par cette taxe et ce prélèvement, parce que nous connaissons la situation qu’ils traversent ». Le locataire de Bercy avait complété en se disant « engagé pour que le calibrage du prélèvement éventuel de la taxe (de) solidarité sur les billets d’avion ne touche pas les compatriotes qui se rendent de leur pays à leur pays ». Pour autant, aucune autre annonce en ce sens n’a été faite depuis.

La hausse de la TSBA doit permettre au gouvernement de récupérer des recettes dans son budget 2025. L’État souhaite alourdir d’un milliard d’euros la fiscalité du secteur aérien. Après une semaine d’interruption, les discussions autour du projet de loi finances 2025 ont repris ce lundi à l’Assemblée nationale.