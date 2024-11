Trophées To’a Reef : Tama no Te Tairoto obtient le Grand prix

La première édition des trophées To’a Reef compte une trentaine de candidatures et 13 lauréats. Ce concours était organisé par l’Ifrecor Polynésie pour récompenser les meilleures initiatives en faveur de la préservation des récifs et des lagons du fenua. Les prix seront remis lors d’une cérémonie mercredi 13 novembre prochain, à l’Intercontinental. Un événement qui viendra clore le 9e Forum de l’économie bleue.

Cette première édition des trophées To’a Reef, organisée par l’Ifrecor Polynésie, avait été lancée en juillet dernier. Trente-deux candidatures ont été reçues, elles viennent des associations, des entreprises privées mais aussi des écoles. Treize sont lauréats et ils recevront leurs prix lors d’une cérémonie mercredi 13 novembre prochain, à l’Intercontinental de Faa’a. Un événement qui viendra aussi clore le 9e Forum de l’économie bleue. Autre sujet qui sera abordé par tous les acteurs présents, État, Pays, acteurs du maritime, de l’environnement, de la recherche, de l’enseignement supérieur, les associations et ONG : la participation de la Polynésie à la troisième conférence des Nations Unies sur l’océan qui se déroulera à Nice du 9 au 13 juin 2025.

L’association Tama no Te Tairoto obtient le Grand prix To’a Reef pour son projet Connected by the Reef – Te Firi A’au. L’association va lancer une grande étude, fondée sur la science participative, sur la ponte du corail Porites rus. Des observateurs de plus de 50 pays sont appelés à participer pour résoudre le mystère d’une reproduction synchronisée. Un projet qui vient d’être labellisé “événement de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030)”. L’association obtient un million de francs.

Coral Gardeners, pour son projet ReefCam 1, une surveillance en direct et en haute résolution des récifs grâce à l’intelligence artificielle, obtient le trophée de l’innovation ; Mokarran Protection Society, pour son projet de localisation et de protection des sites de reproduction du grand requin marteau à Rangiroa, celui des archipels ; et l’association Reva Atea, pour son programme de science participative de surveillance de la santé des récifs, le trophée de la sensibilisation. Ces trois prix sont chacun dotés de 500 000 francs.

La société Odewa recevra le prix coup de cœur du public pour son projet de cartographie des déchets immergés dans les lagons et de développement d’une solution automatisée pour leur extraction. Deux écoles ont été choisi par le public pour leur projet : les élèves du CJA de Rimatara qui ont créé une bande dessinée avec To’a, le corail vivant, héros de l’histoire. Un ouvrage qui est au cœur d’un grand projet de sensibilisation de la population. Et l’école Paofai pour son projet To’anui malade, une situation créée par les élèves pour encourager la population à réfléchir sur l’importance de la préservation des récifs et qui leur permettra de travailler sur une proposition de loi qui sera ensuite débattue au Parlement des enfants.

Et enfin, six écoles seront récompensées dans la catégorie « école » : l’école maternelle de Uriri Nui pour la création d’un parcours ludique de découverte de la faune marine ; l’école de la Mission pour la création d’une pièce de théâtre avec un corail comme personnage principal ; l’école Farahei nui pour le développement d’outils de communication sur les récifs ; le collège de Hao pour un montage vidéo de sensibilisation ; l’Institut médical éducatif de Pirae pour leur court métrage ; et enfin le lycée de Bora Bora pour son projet mené avec des scientifiques du monde entier.