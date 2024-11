Surf : Kiara Goold se rapproche des Challengers Series

La surfeuse de Teahupoo s’est hissée en finale de la Hawaiian Islands Sunset Pro ce jeudi. Après une belle bataille contre ses pairs de Hawaii, Eweleiula Wong et Keala Tomoda-Bannert, la Tahitienne a fini troisième de l’épreuve. Classée première de la région Hawaii-Tahiti Nui après avoir disputé ses deux premiers QS en juin puis en septembre, ce nouveau résultat lui permet de rester dans le top 5 qualificatif pour les Challenger Series, le tremplin ultime vers l’élite mondiale du surf. Mais avant cela, Kiara va encore s’aligner sur deux épreuves : la U.S. Air Force Super Girl Surf Pro et la Hawaiian Islands HIC Haleiwa Pro.

Les Challenger Series sont à portée de planche pour Kiara Goold. Engagée sur le QS (Qualifying Series) cette saison pour la première fois, la surfeuse de Teahupoo est bien décidée à se donner les moyens de réaliser son rêve : se qualifier pour l’antichambre du Championship Tour. C’est en tout cas ce qu’elle a encore une fois démontré ce jeudi en finale du Sunset Pro à Hawaii. Rentrée en quart de finale, elle a fini première de sa série, puis deuxième lors de sa demi-finale. Un résultat qui lui a permis d’accéder à l’ultime heat de l’épreuve féminine. Face à elle, trois Hawaiiiennes : Eweleiula Wong, qui a déjà goûté aux CS, Keala Tomoda-Bannert et Moana Jones Wong. « Ça s’est bien passé quand même, explique la jeune championne. Je n’ai juste pas eu de bonnes vagues vers la fin. Les vagues étaient très grosses, il y avait beaucoup de vent et de courant vers la fin, donc c’était très difficile, mais j’ai quand même pu passer 3e. »

Après sa 13e place au QS 1 000 hawaiien d’Ala Moana Bowls en juin dernier, puis sa deuxième place en finale du Nissan Super Girl Surf Pro, un QS 3 000 californien en septembre, cette nouvelle performance lui permet de rester dans le top 5 du classement régional Hawaii-Tahiti Nui. Des « petites victoires » qui la confortent dans son rêve de rejoindre l’élite de la discipline. « Je trouve que j’ai beaucoup pris confiance en moi, ça me booste, je suis motivée, se réjouit la surfeuse. Mon surf a évolué, je suis plus forte mentalement, physiquement et émotionnellement, donc c’est bien. »

Avant ça, la Tahitienne, âgée de 14 ans et scolarisée en classe de 4e via le CNED, va tout de même devoir encore passer par plusieurs épreuves. À commencer par la U.S. Air Force Super Girl Surf Pro (du 8 au 10 novembre en Floride), un QS 3 000, mais aussi la Hawaiian Islands HIC Haleiwa Pro (du 25 novembre au 7 décembre). À noter enfin que d’autres Tahitiens se sont illustrés sur la Hawaiian Islands Sunset Pro : Mihimana Braye est allé jusqu’en quarts, Eimeo Czermak jusqu’en demies. Kohai Fierro, la jeune sœur de Vahine, s’est quant à elle fait éliminer dès les quarts de finale.