Orages : Rimatara et Rurutu en vigilance orange

Les Australes Ouest sont placées en vigilance orange pour orages ce lundi et mardi. « De fortes averses sont attendues », prédit Météo France, qui note qu’un nouvel « épisode de grêle n’est pas exclu ».

« Soyez très vigilants ». Voilà à quoi correspond le code orange, défini par Météo France ce lundi concernant les risques d’orage sur Rimatara et Rurutu. « De fortes averses sont attendues, elles s’accompagnent de grains et peuvent générer d’importants cumuls de précipitations localement », souligne la station. De plus, « un épisode de grêle n’est pas exclu », deux jours après la chute de grêlons sur l’archipel, du côté de Tubuai.

Tubuai justement, sera a nouveau concernée par les orages à partir de mardi soir, tout comme Raivavae. Les intempéries arriveront ensuite sur Rapa mercredi après-midi, veille de la tenue du conseil des ministres délocalisé.