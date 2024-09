Vaimalama, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019, n’a pas les moyens de revenir vivre au fenua. En tout cas, ce ne sera pas pour tout de suite, la faute aux prix de l’immobilier, a-t-elle expliqué avec le franc-parler qu’on lui connaît. En attendant, elle se concentre sur sa préparation pour Miss Bikini Fitness, le 14 septembre prochain, et affiche ses abdos.

« Je ne suis pas encore assez riche pour me permettre ce genre d’envie », a répondu Vaimalama Chaves à Télépro, qui lui demandait si elle envisageait de revenir dans son île.

« C’est clairement une question d’argent, dit-elle encore. L’immobilier en Polynésie est équivalent à celui de Paris. Voilà à quel point je n’ai pas les moyens de rentrer chez moi. »

Même si Vaimalama a de nombreux projets en France – dont le concours Miss Bikini Fitness, dans 11 jours – et un amoureux, le champion de VTT Nicolas Fleury, elle dit vouloir revenir un jour à Tahiti pour y construire sa maison. Car après avoir goûté à la liberté, la jeune femme qui fêtera bientôt ses 30 ans n’envisage pas de rentrer chez ses parents : « Je veux avoir mon chez moi, ma liberté. Je veux pouvoir vivre comme je l’entends, simplement. » Vaimalama explique tout de même qu’être loin de sa famille lui pèse mais, dit-elle, « c’est un sacrifice ponctuel, qui est sur plus ou moins moyen terme, et puis on verra. »

En attendant, Vaimalama se concentre sur ses derniers entraînements avant Miss Bikini Fitness. Un challenge qu’elle s’est lancé il y a presque un an, et qui l’a conduit à perdre 8 kilos. Ses followers ont pu suivre sa préparation, et ses critiques aussi. Mais elle les a recadrés : « Maintenant qu’on est dans la partie difficile de la préparation, je suis sensible, susceptible et bien trop faible pour avoir la force d’être cordiale. En gros, si vous venez pousser le bouchon, juste un peu, je ne garantis rien de rien ! Alors les chineurs de problèmes, prenez bien soin de vous, pour votre santé, évitez-moi ! » Et elle rappelle son objectif : « ce n’est pas de gagner, mais d’avoir le corps pour y participer ! » Et l’entraînement paye : « J’ai des abdos ! » s’exclame-t-elle sur Instagram.