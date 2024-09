Du 17 au 20 octobre, le Salon du livre célèbre les héros

L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles annonce la 24e édition du Salon du Livre. Sur le thème des héros, Mau toa, le grand public et les scolaires sont attendus aux dédicaces, rencontres avec les auteurs, expositions et ateliers.

La 24e édition du Salon du Livre se prépare. Organisé par l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles, ce rendez-vous incontournable fait la promotion du livre et de la littérature en Polynésie. Pour y parvenir, pas de secret : il faut réussir à intéresser les publics. Et pourquoi ne pas le faire en rassemblant ? La stratégie est bien rodée, puisque cette année encore, les organisateurs ont invité des auteurs venant de tout le Pacifique. Parmi eux, David Fauquemberg, auteur du roman Bluff, né de plusieurs années de voyages en Polynésie et qui raconte la rencontre entre un homme et la mer, la romancière martiniquaise Fabienne Kanor, le philosophe et docteur en anthropologie sociale et culturelle Hamid Mokaddem, habitué du fenua et auteur de textes sur les trajectoires de Tjibaou, Yeiwene Yeiwene, Machoro, ou encore sur des artistes méconnus comme un peintre ouvrier artisan de Lifou, Upiko Hnawang, ainsi que sur des auteurs calédoniens et kanak. La poétesse aborigène Ali Cobby Eckermann, qui a remporté plusieurs prix littéraires en Australie et aux États-Unis grâce à son ouvrage Ruby Moonlight, sera également de la partie.

Un salon sur le thème des héros

Dédicaces, tables rondes, rencontres avec les auteurs, illustrateurs ou éditeurs, mais aussi projections, spectacles, expositions, jeux et ateliers… Un programme qui s’annonce chargé tant pour les invités que pour les visiteurs. La thématique retenue cette année : Mau toa, les héros. Un sujet qui a fait l’unanimité chez les éditeurs : « C’est une thématique inspirante, qui peut se décliner sous de nombreuses facettes. Elle permet de revenir autant sur l’histoire, que sur les histoires et légendes. On parle des héros dans l’histoire polynésienne mais aussi des héros contemporains d’aujourd’hui. On va parler aussi de la notion de super-héros, pour toucher toute la jeunesse avec les héros de la culture populaire, ceux des dessins animés, des mangas, mais aussi tous les héros anonymes, ceux de notre quotidien qui changent notre histoire… c’est aussi tous ces héros-là que l’on veut célébrer », explique Marie Kops, coordinatrice du Salon du Livre.

Des milliers de scolaires sensibilisés à la littérature

Un salon tout public donc, mais qui accorde comme chaque année une place importante à la jeunesse. Plus de 4 000 élèves sont ainsi attendus dans un espace aménagé au sein de la Maison de la Culture lors des deux premières journées. L’occasion de découvrir, en plus des invités et de leurs ouvrages, tous les métiers qui gravitent autour de l’univers du livre par le biais d’ateliers ludiques. Un projet qui s’inscrit dans la continuité d’une initiative pédagogique régulière, en partenariat avec la DGEE, permettant à 1 600 scolaires des îles de vivre ce salon. En plus de ces salons hors les murs, les habitants de Huahine, Maupiti, Moorea, Mangareva et Raiatea pourront échanger avec trois lauréates de résidences d’écriture : la Samoane Terisa Sigatonu qui se rendra à Huahine, Hong My Phong, auteure de polars née au fenua, qui ira à Mangareva, tandis que la Calédonienne Isa Qala a choisi Raiatea pour terminer l’écriture de son prochain roman. Déjà au fenua, elle explique avoir hâte de rencontrer les élèves de Raiatea pour leur faire découvrir l’écriture et la littérature calédonienne. « J’ai choisi Raiatea parce que la maison de ma grand-mère, qui était d’une autre tribu de Lifou, s’appelait Raiatea. Quand on m’a dit de choisir, j’ai dit Raiatea, sans même avoir vu d’images… J’y vais vraiment pour l’histoire et pour connaître un peu l’histoire de l’île », confie-t-elle, excitée.

Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer jusqu’à To’ata, les organisateurs ont prévu quelques alternatives : diffusion en direct et en replay grâce à la captation d’images et de son lors de certaines rencontres, mais aussi des discussions autour du podcast Encres Bleues, qui compile des extraits audio d’ouvrages. Le salon en présentiel, lui, se tiendra du 17 au 20 octobre sur l’esplanade basse de To’ata. Le programme détaillé de l’événement devrait être dévoilé d’ici la fin du mois, sur le site Internet Lire en Polynésie.