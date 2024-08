Un double concours pour le salon du livre

Le Salon du livre de Tahiti revient du 17 au 20 octobre à Toata. Pour l’occasion, l’association des éditeurs de Tahiti et des îles et Te Fare Tauhiti Nui organisent un double concours d’écriture et d’illustrations. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 septembre.

A vos claviers et à vos crayons. Pour sa 24e édition, le salon du livre de Tahiti (17-20 octobre) propose aux écrivains et illustrateurs en herbe de participer à un concours. SUr le thème « Mau Toa, des héros », les candidats ont jusqu’au 22 septembre pour s’inscrire. Trois catégories seront distinguées : moins de 11 ans, 12-17 ans et adultes.

Pour le concours d’écriture, les textes peuvent être en français ou en reo, sous la forme de nouvelles de 3 000 signes maximum. La liste des sélectionnés sera annoncée le 26 septembre. Pour celui d’illustrations, toutes les techniques sont bienvenues, au format A4. Les 20 « coups de cœur » du jury seront exposés pendant le salon.

Informations et inscriptions sur le site de l’AETI : www.lireenpolynesie.pf