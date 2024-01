« Adieu les Magnifiques », un dernier passage au théatre avant le cinéma

Michel Boujenah joue samedi son spectacle « Adieu les Magnifiques », dernier volet d’une trilogie centrée sur les personnages cultes qui ont fait son succès. Et qui vont désormais quitter les planches pour rejoindre le grand écran, puisque l’humoriste et acteur de 71 ans travaille sur un film.

« Je n’arrive pas à quitter ces personnages, c’est terrible ». Quarante ans après le succès de son premier spectacle « Les Magnifiques » et vingt ans après la suite « Les nouveaux Magnifiques », Michel Boujenah boucle sa trilogie avec « Adieu les Magnifiques », qu’il présente samedi soir (19h30) au Grand théâtre de la maison de la culture. « Mes personnages, trois juifs tunisiens immigrés en France, sont de plus en plus décalés par rapport à la réalité, ils se sentent déconnectés par rapport à leurs enfants et à leurs petits-enfants, le regard qu’ils ont sur le monde a changé », présente le comédien.

Des personnages que Michel Boujenah « aime tellement » qu’il ne compte pas les abandonner de sitôt, malgré la fin de leur aventure sur les planches. « Je suis très malin, je vais faire un film derrière », sourit celui qui a déjà réalisé trois longs-métrages. Pour le moment, l’adaptation du théâtre aux salles obscures est encore à peaufiner. Partir d’une matière existante et non d’une feuille blanche pour pondre un scénario, « c’est très bizarre, ça me fait tout drôle car en général je préfère faire des choses différentes ». Et difficile aussi, « car le spectacle est très imagé ».

« J’ai mon stylo, mes papiers, et j’avance. Assez vite, ce qui me donne confiance », assure-t-il. Une chose est déjà certaine, « je vais mettre en scène ce film et jouer dedans ». Une première pour le comédien césarisé, qui n’a encore jamais fait l’acteur dans l’un de ses propres films. Mais forcément, il ne pourra pas incarner tous les personnages. « Ca va être très étonnant pour moi, car j’ai l’habitude de jouer tous les rôles sur scène. Là, des acteurs vont travailler avec moi, enrichir et transformer ». Le transformer, oui, mais sans le travestir : « l’important est que le propos du spectacle reste intouchable dans le film », poursuit le franco-tunisien, pour qui « on ne peut pas savoir où on va si on oublie d’où on vient ».

En attendant de découvrir ce futur film, les spectateurs polynésiens peuvent apprécier le spectacle. Il reste quelques places pour la représentation de samedi. A l’avenir, Michel Boujenah assure avoir « plein de projets ». « Je ne vois pas le temps passer, je ne vois pas l’âge que j’ai et j’ai l’impression de n’avoir encore rien fait. C’est un sentiment très angoissant car je nie mon parcours, mais c’est aussi joyeux car j’ai encore plein de choses à faire », philosophe celui qui a fêté ses 71 ans en novembre. Plein de choses à faire, à commencer par quelques jours de repos : après son spectacle, le comédien prévoit de visiter Bora Bora et Moorea pendant quelques jours. Trop peu, regrette-t-il, pour pleinement découvrir le fenua.