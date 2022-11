Hura Tapairu Manihini: Les mexicains raflent les premières places

Le concours Hura Tapairu Manihini a pris fin vendredi soir. Après trois soirées de concours, c’est Tiare Tahiti et Kalohilani qui remportent le premier prix des catégories Mehura et Tapairu Manihini.

Tiare Tahiti, et Kalohilani Mexico, c’est le nom des deux troupes étrangères gagnantes du Hura Tapairu Manihini. Cette année, 5 troupes se sont inscrites à ce concours de danses traditionnelles adapté aux formations étrangères passionnées de ‘ori Tahiti. Cette édition 2022 marquait donc le grand retour des troupes internationales sur la scène locale puisque la dernière édition de l’épreuve Manihini avait eu lieu en 2017. Si les Japonais manquaient à l’appel cette année à cause des restrictions sanitaires, trois troupes des États-Unis et deux du Mexique ont bel et bien fait le show. Elles se sont exprimées sur la scène du grand théâtre de la Maison de la culture en ouverture des soirées de mercredi, jeudi et vendredi avec une remise des prix organisée dans la foulée. Dans la catégorie Mehura manihini, ce sont deux groupes mexicains qui prennent les deux premières places avec Tiare Tahiti qui s’impose suivie de Kalohi Kamahine Mexico et Hui tarava. La 1ere place de la catégorie Tapairu a été remportée par la Troupe Kalohi Kamahine. Hui tarava se place 2e et Te pupu ‘ori toa rere fait 3e. Au terme du concours, un prix spécial a aussi été décerné à la formation Kalohi Kamahine Mexico. Place désormais à des soirées mettant en scène exclusivement des formations locales avec encore 3 soirées de concours, 17 troupes à découvrir et la soirée des finales le samedi 3 décembre.