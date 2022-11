Globe 40 : Les navigateurs ont pris le large vers Ushuaia

Le départ de la 5e étape de la Globe 40 a été donné cet après-midi à la pointe Vénus. Après deux semaines d’escale inoubliable au fenua les 5 équipages encore en course s’élancent vers le redouté passage du Cap Horn et Ushuaia : plus de 9 000 km à parcourir.

C’est reparti. Après deux semaines d’escale au fenua les concurrents de la course à la voile autour du monde Globe 40 continuent leur périple. Le départ de la cinquième étape a été donné ce samedi sur le plan d’eau de la pointe Vénus à Mahina, avec le concours du Revi, le remorqueur de la Marine qui marquait la ligne de départ et a fait retentir le signal du départ. Pirogues à voile, rameurs, jet skis, voiliers du Yacht Club de Tahiti; musiciens et danseurs étaient sur le plan d’eau pour souhaiter bon vent aux marins alignés dans cette course autour du monde. Une manière de clore en beauté un séjour polynésien qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. « La Polynésie, c’est vraiment le plus joli endroit du monde », s’exclame Roger Junet du navire Gryphon Solo 2.

Cette pause de deux semaines au fenua est l’une des plus courtes qu’ils aient faites lors de ce tour du monde. Souvent, synonyme de réparations pour les navigateurs, ces haltes d’étape leur permettent généralement, en plus de reprendre des forces, de faire des petits travaux sur les embarcations. Pour les équipages de cette Globe 40, la Polynésie a tout à fait le potentiel pour accueillir les navigateurs. « Il y a beaucoup de possibilités pour réparer les bateaux, beaucoup de monde qui veut aider aussi. C’est une très bonne place », confie le Hollandais Ysbrand, du Sec Hayai, le navire en tête de la course.

Et si les réparations les plus importantes ont pu être faites lors de leur escale à Auckland, certains skippers ont tout de même fait appel à des locaux pour des travaux. Comme l’équipage du navire Gryphon Solo 2 qui repart totalement satisfait après avoir fait réparer ses voiles au fenua.

Les 5 équipages sont désormais en route vers Ushuaia qu’ils rejoindront après le redoutable passage du Cap Horn. Ce sont 4 500 milles (8 334 km) en ligne droite et sans doute plus de 5 000 milles (9 200 km) au final qu’il faudra parcourir pour porter leur nouveau titre de cap-hornier (à l’exception de l’américain Joe Harris qui l’a déjà), précisent les organisateurs.Ils devraient atteindre le Brésil dans un mois. Ils feront ensuite un stop aux Caraïbes avant de boucler leur tour du monde à Lorient.