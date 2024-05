Unesco : un soutien de métropole aux hakaiki des Marquises

Eliane Tevahitua “sensibilise”… sans les maires des Marquises Deux semaines après le report surprise du vote de la résolution, la vice-présidente Éliane Tevahitua est allée faire le service après-vente de cette décision en Terre des Hommes. Pas si facile, puisque les hakaiki avaient annoncé d’avance leur refus de participer aux nouvelles « consultations de proximité » annoncées à Tarahoi, pour ne pas cautionner un « revirement de cap acrobatique » mettant à mal des années de travail de toutes les institutions. Les maires marquisiens ont tout de même mis à disposition de la membre du gouvernement, en charge de l’Environnement et de la Culture, des moyens communaux, « par pure courtoisie ». Et Eliane Tevahitua a pu, à Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka, organiser des réunions qui ont dans chaque île rassemblé quelques dizaines de personnes. La vice-présidence assure que le but de ce déplacement était de « sensibiliser » et de « rassurer » les opposants au classement des Marquises – qui se sont exprimés de longue date mais restent minoritaires, d’après les hakaiki. Elle a notamment rencontré des ayants droits du Tohua Ma’uia, à Hohoi, sur l’île de Ua Pou, qui sont « convaincus qu’ils seraient dépossédés de leurs terres et de leur patrimoine » par l’Unesco. Rien n’indique que les explications et garanties apportées par la vice-présidente et sa délégation ont réellement permis de chasser ces craintes.