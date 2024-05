Ken Carlter au Marché du film à Cannes : « pas d’audiovisuel sans tête de proue »

Ken Carlter et sa femme Serena vont participer au Marché du film, organisé en marge du Festival de Cannes du 14 au 22 mai. Le couple espère y trouver des partenaires pour Tiki, production tahitienne prête à être tournée tournage, et autour de laquelle ils vendent « tout un univers cinématographique ». Le chanteur, désormais « réalisateur et producteur », veut aussi intéresser des professionnels du cinéma à une autre fiction, en phase de développement, et centrée sur la danse tahitienne.

Pendant presque dix jours, du 14 au 22 mai, 14 000 professionnels, distributeurs, producteurs, réalisateurs, scénaristes se croiseront à Cannes, dans les coulisses du Grand palais. Ken Carlter et sa femme Serena ont réussi à avoir un stand. Pas si facile puisque, si les accréditations son payantes pour participer à cet évènement d’importance international dans la filière cinématographique, les porteurs de projets doivent en plus passer le filtre d’une sélection. L’artiste, surtout connu pour ses chansons et pour la création, avec sa compagne, du Heiva i Paris se félicite de faire partie des « 200 sélectionnés ».

« On y est principalement pour Tiki, on va même présenter une trilogie en exclusivité. C’est-à-dire, le premier film de prévu qui est déjà totalement écrit qui est prêt, les costumes sont prêts, les acteurs tout est prêt. À travers ce premier volet on vend tout un univers cinématographique, reprend Ken Carlter. À côté, on vend une fiction sur la danse tahitienne, mais il est en ce moment un projet en développement. »

L’accent sera donc mis sur Tiki, le plus abouti. Le Tahitien, désormais « réalisateur et producteur », dit travailler sur ce film d’action et d’aventure fantastiques depuis près de sept ans. Le tournage devait être lancé en octobre 2023, mais il a été repoussé afin de saisir les opportunités cannoises.

À la recherche d’un coproducteur et d’un diffuseur

Au marché du film de Cannes, le couple espère trouver un co-producteur ainsi qu’un diffuseur. Il espère également lancer une dynamique sur le territoire. « En fait il n’y a pas d’audiovisuel sans tête de proue. Il suffit de regarder la Nouvelle-Zélande… S’il n’y avait pas Peter Jackson et le Seigneur des anneaux, ce pays ne serait pas aussi développé. Si on attend toujours que les autres débarquent chez nous, il ne se passera jamais rien, explique-t-il. S’il y n’y a pas de porteurs de projets, des capitaines d’industrie locaux, qui se prennent en main et décident d’y aller, on n’y arrivera pas. Il faut avancer. Là on présente Tiki, mais demain d’autres projets vont servir et le jour où il y aura un grand succès polynésien, ce sera la figure de proue de toute une industrie et après derrière il n’y aura plus qu’à continuer, à faire perdurer cela et à développer. »