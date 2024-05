Mondiaux juniors de surf : Kahili Simon et Kiara Goold rescapées, Tya Zebrowski enflammée

Après l’élimination, ce matin, des frères Haumani, Maunakea Hioe est le dernier Tahitien en lice chez les garçons, aux Championnats du monde de surf ISA du Salvador. Miliani Simon n’a pas non plus passé ce septième jour de compétition, et la Team fenua compte désormais sur sa soeur Kahili ainsi que sur Kiara Goold pour s’extraire du tableau des repêchages. Tya Zebrowski, qui concourt sous bannière française est, elle, en grande forme. À 13 ans à peine, la fille du snowboarder tahitien Gary Zebrowski s’est qualifiée pour les demi-finales des U16 et des U18. Déjà une performance.



Beaucoup de concurrence, mais encore quelques chances de médailles pour les jeunes surfeurs polynésiens au Salvador. Avec 11 riders de 11 à 17 ans, la délégation tahitienne est arrivée en force aux Championnats du monde de surf junior organisés par l’ISA sur les spots de la Bocana et El Sunzal. Mais la compétition est relevée : pas moins de 340 surfeurs venant de 44 pays se disputent les titres en U16 et U18. Forcément, il y a eu des déception, notamment l’élimination de Kohai Fierro, vice-championne du monde l’année dernière, et qui n’a passé cette fois que deux tours en tableau principal et deux autres en repêchage.

Cette nuit, pourtant, il restait six membre de l’équipe en lice. Toaura Haumani et son frère Haunui, qui avaient basculé dans le tableau de repêchage des U18 après le troisième tour, ont tous deux buté, en tout début de matinée, sur des heats très serrés. Chez les garçons, ne reste donc que Maunakea Hioe, éliminé au quatrième round du tableau principal, et qui devra se défaire de deux Américains et un Japonais pour espérer être repêché.

Côté ondines, trois tahitiennes restaient cette nuit engagées, toutes en U16. Miliani Simon, 12 ans, est parvenue à atteindre le cinquième tour des repêchages avant de buter sur deux Sud-américaines à l’aise dans les petites vagues du Salvador. Kiara Goold, 13 ans, elle aussi en tableau secondaire, est en revanche parvenue à se hisser au tour suivant, s’offrant au passage un 15.67 qui avait de quoi impressionner ses rivales. Elle retrouve dans ce sixième round de repêchage Kahili Simon, 16 ans, qui s’était jusque là maintenue en tableau principal. Les deux dernières rescapées des vahine polynésiennes doivent encore passer cinq tours de repêchages pour espérer retrouver les finales.

Elles pourront peut-être y croiser une autre Tahitienne, mais qui concoure sous la bannière tricolore : Tya Zebrowski. À 13 ans à peine, la fille du snowboarder tahitien Gary Zebrowski s’est qualifiée pour les demi-finales des U16 et des U18. L’équipe de France compte sur elle pour ramener un podium voire un titre d’ici dimanche. En attendant, Tahiti pointe à la 15e place au classement des pays, la France est en huitième position. Et ce sont, sans surprise, l’Australie, Hawaii, les États Unis et le Brésil qui se battent pour les premières places.