Un nouveau ponton pour les pêcheurs professionnels de Faa’a

La coopérative de Faa’a regroupant une vingtaine de pêcheurs va désormais pouvoir accueillir davantage de bateaux au sein de la marina de Vaitupa. La nouvelle structure composée de six pontons, offrant 34 places supplémentaires, a été inaugurée ce vendredi.

Plus d’amarrages et de parking pour les pécheurs côtiers de Faa’a. Après plusieurs années d’attente, la coopérative qui rassemble une vingtaine de professionnels de la pêche, dispose désormais d’une toute nouvelle structure flottante. Elle a été inaugurée ce vendredi et permettra » de gonfler l’accueil des bateaux professionnels « de la commune. En 2016 déjà, les pêcheurs de Vaitupa qui manquaient de place avaient sollicité l’aide du Pays pour aménager la zone grâce à des pontons flottants. Le projet a fini par être validé en 2022 sous l’ancienne mandature et les travaux ont été lancés l’année passée.

Un investissement de 117 millions de Fcfp

Au total, il aura fallu un budget de 117 millions de francs et cinq mois de travaux à la Direction des ressources marines pour mettre en place les six petits pontons en bois et métal couvrant une zone de soixantaine de mètres. Pour Hawaiki Hamblin, trésorière de la coopérative des pêcheurs de Faa’a c’est un soulagement, car « les places étaient auparavant très limitées » alors qu’il y a « des jeunes qui se lancent de plus en plus » dans la pêche.

Une inauguration dans un contexte tendu

Ces nouveaux pontons viennent offrir 21 places supplémentaires aux pêcheurs qui disposaient jusqu’alors de 19 places. Ils devraient ainsi permettre à plusieurs dizaine de familles de la commune de gagner leur vie grâce à la pêche. Selon Polynésie la 1ère, l’inauguration de ces pontons gérés par le Pays s’est déroulée dans un contexte assez tendu. L’actuel président de la coopérative empêcherait les pécheurs qui seraient dont les cotisations ou les licences de pêche ne sont pas à jour d’accéder à la marina. La commune devrait reprendre la gestion du site et l’affaire devrait se régler en justice.