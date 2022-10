Hura Tapairu : Une 16e édition qui s’ouvre à de nouveaux horizons

La 16e édition du Hura Tapairu va réunir cette année 31 formations locales et cinq troupes étrangères qui s’aligneront sur le concours Manihini. Les soirées qui s’étaleront du 23 novembre au 2 décembre seront pour la première fois, disponibles en live streaming payant.

Le coup d’envoi de la 16e édition du Hura Tapairu sera donné dans moins d’un mois. Après deux années passées sous silence pour les raisons sanitaires que l’on connaît, le célèbre concours revient en force du 23 novembre au 2 décembre. Au programme : deux semaines de représentations et de soirées riches, avec à chaque fois les prestations de sept groupes. Événement culturel incontournable, le Hura Tapairu mobilise comme chaque fois les passionnés de Ori Tahiti.

Cette année Hitireva et Hei Tahiti manquent à l’appel, mais qu’importe, cette édition va tout de même réunir 31 formations. Des troupes de niveaux différents, qui vont toutes concourir à la même enseigne. « Il n’y a pas de grands groupes ni de petits groupes », explique le président du jury, Moana‘ura Tehei’ura. Il insiste aussi sur le fait que beaucoup de groupes vivent le Hura Tapairu comme un tremplin avant le Heiva.

Les prestations seront notées, comme chaque année, par un jury d’experts. Le socle de celui-ci composé de Moana’ura Tehei’ura, Vanina Ehu et Fabien Dinard sera complété par Taero Jamet, Taina Tinirauarii et Alexandra Holman. Tous forment le jury qui appliquera les nouvelles règles concernant les pénalités. En effet, dans la continuité de la refonte du règlement du Heiva i Tahiti, les organisateurs du Hura Tapairu ont souhaité harmoniser leur règlement. Il a été décidé que les pénalités appliquées seront allégées (elles passent de 100 à 20 points).

Un Hura Tapairu Manihini

Cette édition marque aussi le grand retour du Hura Tapairu Manihini qui avait vu sa dernière édition en 2017. Ce concours de danse traditionnelle, adapté aux troupes étrangères passionnées de Ori Tahiti, va rassembler cinq formations : trois des États-Unis et deux du Mexique. Un engouement qui ravi Yann Teagai, directeur de Te fare tauhiti nui: « Le Hura Tapairu sous sa version internationale permet de partager nos traditions au plus grand nombre ». Il y voit une belle manière de promouvoir et d’exporter la culture au-delà des frontières.

Parallèlement à ce grand rendez-vous, le Service de l’artisanat traditionnel prévoit chaque soir, l’exposition d’une dizaine de stands dans le hall du grand théâtre. À noter également que pour la première fois de son histoire, l’événement sera visible en live streaming payant. Ce qui permettra au public d’assister aux soirées sans avoir à se déplacer.

Les billets seront mis en vente dès demain matin guichet du grand théâtre de la maison de la culture ou sur le site de Te fare Tauhiti Nui